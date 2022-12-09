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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-disisleri-dogruladi-rus-ve-abdli-temsilciler-istanbulda-gorusuyor-1064385978.html
Rusya Dışişleri doğruladı: Rus ve ABD'li temsilciler İstanbul'da görüşüyor
Rusya Dışişleri doğruladı: Rus ve ABD'li temsilciler İstanbul'da görüşüyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin dışişleri bakanlığı temsilcilerinin bugün İstanbul'da görüşme yaptığını doğruladı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T15:37+0300
2022-12-09T15:37+0300
ukrayna krizi
rusya
cia
abd
sergey narışkin
william burns
görüşme
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14 Kasım'da Ankara'da Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile CIA Direktörü William Burns'ün yaptığı görüşmenin ardından Türkiye, bir kez daha Rusya-ABD buluşmasına ev sahipliği yapıyor.
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rusya, cia, abd, sergey narışkin, william burns, görüşme
rusya, cia, abd, sergey narışkin, william burns, görüşme

Rusya Dışişleri doğruladı: Rus ve ABD'li temsilciler İstanbul'da görüşüyor

15:37 09.12.2022
© AFP 2022 / Yuri KadobnovRusya - ABD - bayrak
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / Yuri Kadobnov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin dışişleri bakanlığı temsilcilerinin bugün İstanbul'da görüşme yaptığını doğruladı.
14 Kasım'da Ankara'da Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile CIA Direktörü William Burns'ün yaptığı görüşmenin ardından Türkiye, bir kez daha Rusya-ABD buluşmasına ev sahipliği yapıyor.
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