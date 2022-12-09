https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-disisleri-dogruladi-rus-ve-abdli-temsilciler-istanbulda-gorusuyor-1064385978.html

Rusya Dışişleri doğruladı: Rus ve ABD'li temsilciler İstanbul'da görüşüyor

Rusya Dışişleri doğruladı: Rus ve ABD'li temsilciler İstanbul'da görüşüyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin dışişleri bakanlığı temsilcilerinin bugün İstanbul'da görüşme yaptığını doğruladı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T15:37+0300

2022-12-09T15:37+0300

2022-12-09T15:37+0300

ukrayna krizi

rusya

cia

abd

sergey narışkin

william burns

görüşme

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14 Kasım'da Ankara'da Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile CIA Direktörü William Burns'ün yaptığı görüşmenin ardından Türkiye, bir kez daha Rusya-ABD buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

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rusya, cia, abd, sergey narışkin, william burns, görüşme