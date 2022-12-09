https://sputniknews.com.tr/20221209/putin-bati-ukraynayi-kolonisi-hline-getirdi-ulkeyi-rusyaya-karsi-yem-olarak-kullaniyor-1064375107.html

Putin: Batı, Ukrayna’yı kolonisi hâline getirdi, ülkeyi Rusya’ya karşı yem olarak kullanıyor

Putin: Batı, Ukrayna’yı kolonisi hâline getirdi, ülkeyi Rusya’ya karşı yem olarak kullanıyor

Rusya lideri Putin, Batı’nın Ukrayna’yı senelerden beri sömürüp ülkeyi kolonisi hâline getirdiğini, şimdi de Ukrayna halkını Rusya’ya karşı savaş alanına yem... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T11:59+0300

2022-12-09T11:59+0300

2022-12-09T11:59+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir putin

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) savunma bakanlarının bir araya geldiği bir toplantıda video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmasında, Batı ülkelerinin Ukrayna ile ilgili yürüttükleri politikaları eleştirdi.“Batı, senelerden beri utanmaz bir biçimde Ukrayna’nın içini boşaltıp onun kaynaklarını sömürdü, Donbass’ta soykırım ve terörü teşvik etti” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı, Ukrayna’yı fiilen kolonisi hâline getirdi ve şimdi de utanmaz bir biçimde Ukrayna halkını Rusya’ya karşı savaş alanına yem olarak sürülen bir asker, bir koçbaşı gibi kullanıyor. Ukrayna’ya silah, mühimmat ve paralı asker göndererek ülkeyi intihara sürüklüyor.”

rusya

ukrayna

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rusya, ukrayna, vladimir putin, şanghay işbirliği örgütü (şiö), bağımsız devletler topluluğu (bdt)