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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221209/putin-bati-ukraynayi-kolonisi-hline-getirdi-ulkeyi-rusyaya-karsi-yem-olarak-kullaniyor-1064375107.html
Putin: Batı, Ukrayna’yı kolonisi hâline getirdi, ülkeyi Rusya’ya karşı yem olarak kullanıyor
Putin: Batı, Ukrayna’yı kolonisi hâline getirdi, ülkeyi Rusya’ya karşı yem olarak kullanıyor
Rusya lideri Putin, Batı’nın Ukrayna’yı senelerden beri sömürüp ülkeyi kolonisi hâline getirdiğini, şimdi de Ukrayna halkını Rusya’ya karşı savaş alanına yem... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T11:59+0300
2022-12-09T11:59+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) savunma bakanlarının bir araya geldiği bir toplantıda video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmasında, Batı ülkelerinin Ukrayna ile ilgili yürüttükleri politikaları eleştirdi.“Batı, senelerden beri utanmaz bir biçimde Ukrayna’nın içini boşaltıp onun kaynaklarını sömürdü, Donbass’ta soykırım ve terörü teşvik etti” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı, Ukrayna’yı fiilen kolonisi hâline getirdi ve şimdi de utanmaz bir biçimde Ukrayna halkını Rusya’ya karşı savaş alanına yem olarak sürülen bir asker, bir koçbaşı gibi kullanıyor. Ukrayna’ya silah, mühimmat ve paralı asker göndererek ülkeyi intihara sürüklüyor.”
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rusya, ukrayna, vladimir putin, şanghay işbirliği örgütü (şiö), bağımsız devletler topluluğu (bdt)
rusya, ukrayna, vladimir putin, şanghay işbirliği örgütü (şiö), bağımsız devletler topluluğu (bdt)

Putin: Batı, Ukrayna’yı kolonisi hâline getirdi, ülkeyi Rusya’ya karşı yem olarak kullanıyor

11:59 09.12.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© Sputnik
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Rusya lideri Putin, Batı’nın Ukrayna’yı senelerden beri sömürüp ülkeyi kolonisi hâline getirdiğini, şimdi de Ukrayna halkını Rusya’ya karşı savaş alanına yem olarak sürülen askerlermiş gibi kullandığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) savunma bakanlarının bir araya geldiği bir toplantıda video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmasında, Batı ülkelerinin Ukrayna ile ilgili yürüttükleri politikaları eleştirdi.
“Batı, senelerden beri utanmaz bir biçimde Ukrayna’nın içini boşaltıp onun kaynaklarını sömürdü, Donbass’ta soykırım ve terörü teşvik etti” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı, Ukrayna’yı fiilen kolonisi hâline getirdi ve şimdi de utanmaz bir biçimde Ukrayna halkını Rusya’ya karşı savaş alanına yem olarak sürülen bir asker, bir koçbaşı gibi kullanıyor. Ukrayna’ya silah, mühimmat ve paralı asker göndererek ülkeyi intihara sürüklüyor.”
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