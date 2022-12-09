https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-batinin-ukraynaya-silah-tedarikinin-kabul-edilemez-olduguna-dair-mektubu-bmye-sundu-1064377955.html

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin kabul edilemez olduğuna dair mektubu BM'ye sundu

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin kabul edilemez olduğuna dair mektubu BM'ye sundu

Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurulu'nda Donetsk merkezli sivil toplum kuruluşu 'Adil Koruma' tarafından sunulan... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T13:11+0300

2022-12-09T13:11+0300

2022-12-09T13:11+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

bmgk

silah tedariki

dmitriy polyanskiy

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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, bu gece Moskova saatiyle 23:00'te yapılacak ve Batı tarafından Ukrayna ordusuna silah tedarik edilmesi sorununun ele alınacağı BMGK toplantısından önce Telegram hesabından bir açıklama yaptı.Rusya'nın talebi üzerine yapılacak toplantıya hazırlık kapsamında Donetskli sivil toplum kuruluşunun mektubunu BMGK ve BM Genel Kurulu'nun resmi belgesi olarak yayınladıklarını söyleyen Polyanskiy, mektupta özellikle bu hafta düzenlenen yoğun saldırılara vurgu yapıldığını anlattı.Mektupta Ukrayna ordusunun başta Donetsk olmak üzere Donbass'taki konutlara yaptığı saldırıların fotoğraflarının yer aldığını kaydeden Polyanskiy, mektuptan alıntı yaparak "Bu yılın 17 Şubat tarihinden bu yana Ukraynalı silahlı oluşumlar 8 bin 897 konut binasını, 106 sağlık ve 424 eğitim kuruluşu, 813 sosyal tesis, 59 kritik altyapı tesisi ve 709 elektrik, su, ısıtma, gaz tesisi dahil 2 bin 113 sivil altyapı tesisini bombaladı" bilgisini paylaştı.Bu eylemlerin Donbass'taki barışçıl nüfusu terörize etme ve ortadan kaldırma amacı taşıdığını vurgulayan mektubun yazarları, "BMGK'yı Ukrayna'daki silahlı oluşumların savaş suçları işlemesini önlemek için acil önlemler alınması konusunu ve buna yol açan türde ağır silahların Ukrayna'ya tedarikinin kabul edilemez olduğu konusunu ele almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, bmgk, silah tedariki, dmitriy polyanskiy