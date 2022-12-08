https://sputniknews.com.tr/20221208/medvedev-zelenskiyin-muzakereleri-reddetmesi-harekattaki-hedeflere-ulasmayi-kolaylastiracak-1064353067.html
Medvedev: Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesi, harekattaki hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak
Medvedev: Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesi, harekattaki hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesinin Rusya'nın harekattaki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracağını... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T18:28+0300
2022-12-08T18:28+0300
2022-12-08T18:28+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
vladimir zelenskiy
müzakere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064099874_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_7179d7255d1fd655852696ca26878752.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesinin Moskova'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, önyargılı olmayan Batılı 'gazeteciklere' ve Rus medyasına Zelenskiy'in Rusya'yla müzakere masasına oturmayı reddetmesinin Kiev'e neye mal olacağına özellikle dikkat çekmeyi tavsiye etti.Medvedev, Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesi sayesinde Rusya'nın gereksiz tavizler vermeden özel harekattaki tüm çalışmaları sorunsuz bir şekilde tamamlayacağını vurguladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064099874_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_5542e349b3a6efe23a73a9348ba6ec9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, müzakere
dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, müzakere
Medvedev: Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesi, harekattaki hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesinin Rusya'nın harekattaki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracağını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesinin Moskova'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.
Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, önyargılı olmayan Batılı 'gazeteciklere' ve Rus medyasına Zelenskiy'in Rusya'yla müzakere masasına oturmayı reddetmesinin Kiev'e neye mal olacağına özellikle dikkat çekmeyi tavsiye etti.
Medvedev, Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesi sayesinde Rusya'nın gereksiz tavizler vermeden özel harekattaki tüm çalışmaları sorunsuz bir şekilde tamamlayacağını vurguladı.