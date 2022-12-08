Medvedev: Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesi, harekattaki hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesinin Moskova'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.



Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, önyargılı olmayan Batılı 'gazeteciklere' ve Rus medyasına Zelenskiy'in Rusya'yla müzakere masasına oturmayı reddetmesinin Kiev'e neye mal olacağına özellikle dikkat çekmeyi tavsiye etti.



Medvedev, Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesi sayesinde Rusya'nın gereksiz tavizler vermeden özel harekattaki tüm çalışmaları sorunsuz bir şekilde tamamlayacağını vurguladı.