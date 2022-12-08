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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/medvedev-zelenskiyin-muzakereleri-reddetmesi-harekattaki-hedeflere-ulasmayi-kolaylastiracak-1064353067.html
Medvedev: Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesi, harekattaki hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak
Medvedev: Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesi, harekattaki hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesinin Rusya'nın harekattaki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracağını... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T18:28+0300
2022-12-08T18:28+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
vladimir zelenskiy
müzakere
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesinin Moskova'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, önyargılı olmayan Batılı 'gazeteciklere' ve Rus medyasına Zelenskiy'in Rusya'yla müzakere masasına oturmayı reddetmesinin Kiev'e neye mal olacağına özellikle dikkat çekmeyi tavsiye etti.Medvedev, Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesi sayesinde Rusya'nın gereksiz tavizler vermeden özel harekattaki tüm çalışmaları sorunsuz bir şekilde tamamlayacağını vurguladı.
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dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, müzakere
dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, müzakere

Medvedev: Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesi, harekattaki hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak

18:28 08.12.2022
© Sputnik / Рамиль СитдиковDmitry Medvedev
Dmitry Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesinin Rusya'nın harekattaki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracağını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesinin Moskova'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, önyargılı olmayan Batılı 'gazeteciklere' ve Rus medyasına Zelenskiy'in Rusya'yla müzakere masasına oturmayı reddetmesinin Kiev'e neye mal olacağına özellikle dikkat çekmeyi tavsiye etti.

Medvedev, Zelenskiy'in müzakereleri reddetmesi sayesinde Rusya'nın gereksiz tavizler vermeden özel harekattaki tüm çalışmaları sorunsuz bir şekilde tamamlayacağını vurguladı.
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