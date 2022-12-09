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https://sputniknews.com.tr/20221209/perunun-eski-devlet-baskani-castillonun-meksikaya-siginma-talebinde-bulundugu-ortaya-cikti-1064369187.html
Peru eski Devlet Başkanı Castillo’nun Meksika’ya sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı
Peru eski Devlet Başkanı Castillo’nun Meksika’ya sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Peru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun siyasi kriz sırasında Meksika’ya sığınma talebinde... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T09:07+0300
2022-12-09T09:08+0300
dünya
peru
pedro castillo
meksika
sığınma talebi
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Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador yaptığı açıklamada, Peru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun Peru Cumhuriyet Kongresi tarafından görevden alındıktan sonra başkent Lima’daki Meksika Büyükelçiliği'ni arayarak siyasi sığınma talep ettiğini ancak yoldayken tutuklandığını belirtti. Obrador, Castillo’nun kendi ofisini arayarak, telefonunun dinlendiğini ve sığınma talebinde bulunmak üzere gideceği Lima’daki Meksika Büyükelçiliği’nde kendisine kapının açılmasını rica ettiğini söyledi. Bunun üzerine Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’ı arayan Obrador, kendisine Meksika’nın sığınma geleneğine uygun bir şekilde Castillo’ya büyükelçilikte kapının açılması talimatı verdiğini ifade etti.Lima’daki Meksika Büyükelçiliği kuşatıldıObrador, Castillo’nun Lima’daki Meksika Büyükelçiliği’ne ulaşmadan gözaltına alındığını belirtirken, o sırada Peru polisinin büyükelçilik binasını kuşattığını ve bazı vatandaşların da polise destek verdiğine dikkat çekti. Obrador ayrıca konuşmasında “Biz Pedro Castillo’nun insan haklarına saygı duyulmasını, gerçek yasalara göre yargılanmasını ve ailesinin korunmasını istiyoruz. Geriye kalan siyasi konuları zaten Dışişleri Bakanlığımız yakından takip edecek” ifadelerini kullandı.Boluarte, Peru’nun ilk kadın devlet başkanı olduGörevden alınan Castillo’nun yerine ise Devlet Başkan Yardımcısı olan 60 yaşındaki solcu avukat Dina Boluarte getirildi. Boluarte, ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu. Peru’da dün Castillo kendisini görevden almak isteyen Peru Cumhuriyet Kongresi’ni feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı. Kongre ise 53 yaşındaki solcu Castillo’nun kararına uymayacağını bildirerek oturuma devam etmiş, yapılan oylama sonucunda Castillo’nun görevden alınması kararı almıştı. Peru Devlet Başkanı olarak 17 ay görev yapan ve bu süre boyunca defalarca yolsuzlukla suçlanan Castillo’yu Cumhuriyet Kongresi, daha önce 2 kez daha görevden almak için girişimde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221208/peru-cumhurbaskanligindan-azledildikten-sonra-gozaltina-alinan-castillo-cezaevine-gonderildi-1064324387.html
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peru, pedro castillo, meksika, sığınma talebi
peru, pedro castillo, meksika, sığınma talebi

Peru eski Devlet Başkanı Castillo’nun Meksika’ya sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı

09:07 09.12.2022 (güncellendi: 09:08 09.12.2022)
© İHA / SAİM SEVİNÇPeru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo
Peru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Peru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun siyasi kriz sırasında Meksika’ya sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı.
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador yaptığı açıklamada, Peru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun Peru Cumhuriyet Kongresi tarafından görevden alındıktan sonra başkent Lima’daki Meksika Büyükelçiliği'ni arayarak siyasi sığınma talep ettiğini ancak yoldayken tutuklandığını belirtti.
Obrador, Castillo’nun kendi ofisini arayarak, telefonunun dinlendiğini ve sığınma talebinde bulunmak üzere gideceği Lima’daki Meksika Büyükelçiliği’nde kendisine kapının açılmasını rica ettiğini söyledi. Bunun üzerine Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’ı arayan Obrador, kendisine Meksika’nın sığınma geleneğine uygun bir şekilde Castillo’ya büyükelçilikte kapının açılması talimatı verdiğini ifade etti.

Lima’daki Meksika Büyükelçiliği kuşatıldı

Obrador, Castillo’nun Lima’daki Meksika Büyükelçiliği’ne ulaşmadan gözaltına alındığını belirtirken, o sırada Peru polisinin büyükelçilik binasını kuşattığını ve bazı vatandaşların da polise destek verdiğine dikkat çekti. Obrador ayrıca konuşmasında “Biz Pedro Castillo’nun insan haklarına saygı duyulmasını, gerçek yasalara göre yargılanmasını ve ailesinin korunmasını istiyoruz. Geriye kalan siyasi konuları zaten Dışişleri Bakanlığımız yakından takip edecek” ifadelerini kullandı.

Boluarte, Peru’nun ilk kadın devlet başkanı oldu

Görevden alınan Castillo’nun yerine ise Devlet Başkan Yardımcısı olan 60 yaşındaki solcu avukat Dina Boluarte getirildi. Boluarte, ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu. Peru’da dün Castillo kendisini görevden almak isteyen Peru Cumhuriyet Kongresi’ni feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı. Kongre ise 53 yaşındaki solcu Castillo’nun kararına uymayacağını bildirerek oturuma devam etmiş, yapılan oylama sonucunda Castillo’nun görevden alınması kararı almıştı. Peru Devlet Başkanı olarak 17 ay görev yapan ve bu süre boyunca defalarca yolsuzlukla suçlanan Castillo’yu Cumhuriyet Kongresi, daha önce 2 kez daha görevden almak için girişimde bulunmuştu.
Peru'da 6 Haziran’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan 51 yaşındaki eski öğretmen Pedro Castillo, yemin ederek göreve başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
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