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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221209/pariste-bircok-mahalle-elektrik-kesintisi-nedeniyle-karanliga-burundu-1064367000.html
Paris'te birçok mahalle elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa büründü
Paris'te birçok mahalle elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa büründü
Fransa'nın başkenti Paris'te elektrik kesintisi nedeniyle birçok mahalle karanlığa büründü. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T05:08+0300
2022-12-09T05:08+0300
paris
avrupa'da enerji krizi
karanlık
fransa
elektrik
elektrik kesintisi
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BFMTV'in elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'e dayandırdığı habere göre, Paris'in 1,3, 4 ve 5. bölgelerinde yerel saatle 23.00 civarında çok sayıda sokak elektrik kesintisinden etkilendi ve Paris'in orta bölgesi karanlıkta kaldı.Paris Centre Belediye Başkanı Ariel Weil, saat 22.42'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'in 4. ve 5. bölgesinde elektrik kesintilerinin meydana geldiğini aktardı.Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Paris itfaiyecileri, söz konusu 4 bölgedeki elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların kendileriyle temasa geçtiğini doğrulayarak, olayın Enedis tarafındaki bir trafo arızasıyla bağlantılı gibi gözüktüğünü bildirdi. Paris itfaiyecileri, durumun düzelmekte olduğuna işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20221207/fransada-elektrik-krizi-set-ustu-ocak-ve-el-feneri-satislari-10a-katlandi-1064288017.html
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paris, karanlık, fransa, elektrik, elektrik kesintisi
paris, karanlık, fransa, elektrik, elektrik kesintisi

Paris'te birçok mahalle elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa büründü

05:08 09.12.2022
© AFP 2022Fransa'nın başkenti Paris'te elektrik kesintisi nedeniyle birçok mahalle karanlığa büründü.
Fransa'nın başkenti Paris'te elektrik kesintisi nedeniyle birçok mahalle karanlığa büründü. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022
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Fransa'nın başkenti Paris'te elektrik kesintisi nedeniyle birçok mahalle karanlığa büründü.
BFMTV'in elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'e dayandırdığı habere göre, Paris'in 1,3, 4 ve 5. bölgelerinde yerel saatle 23.00 civarında çok sayıda sokak elektrik kesintisinden etkilendi ve Paris'in orta bölgesi karanlıkta kaldı.
Paris Centre Belediye Başkanı Ariel Weil, saat 22.42'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'in 4. ve 5. bölgesinde elektrik kesintilerinin meydana geldiğini aktardı.
Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Paris itfaiyecileri, söz konusu 4 bölgedeki elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların kendileriyle temasa geçtiğini doğrulayarak, olayın Enedis tarafındaki bir trafo arızasıyla bağlantılı gibi gözüktüğünü bildirdi.
Paris itfaiyecileri, durumun düzelmekte olduğuna işaret etti.
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