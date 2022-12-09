https://sputniknews.com.tr/20221209/pariste-bircok-mahalle-elektrik-kesintisi-nedeniyle-karanliga-burundu-1064367000.html

Paris'te birçok mahalle elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa büründü

Paris'te birçok mahalle elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa büründü

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrik kesintisi nedeniyle birçok mahalle karanlığa büründü. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T05:08+0300

2022-12-09T05:08+0300

2022-12-09T05:08+0300

paris

avrupa'da enerji krizi

karanlık

fransa

elektrik

elektrik kesintisi

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BFMTV'in elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'e dayandırdığı habere göre, Paris'in 1,3, 4 ve 5. bölgelerinde yerel saatle 23.00 civarında çok sayıda sokak elektrik kesintisinden etkilendi ve Paris'in orta bölgesi karanlıkta kaldı.Paris Centre Belediye Başkanı Ariel Weil, saat 22.42'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'in 4. ve 5. bölgesinde elektrik kesintilerinin meydana geldiğini aktardı.Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Paris itfaiyecileri, söz konusu 4 bölgedeki elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların kendileriyle temasa geçtiğini doğrulayarak, olayın Enedis tarafındaki bir trafo arızasıyla bağlantılı gibi gözüktüğünü bildirdi. Paris itfaiyecileri, durumun düzelmekte olduğuna işaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20221207/fransada-elektrik-krizi-set-ustu-ocak-ve-el-feneri-satislari-10a-katlandi-1064288017.html

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