https://sputniknews.com.tr/20221207/fransada-elektrik-krizi-set-ustu-ocak-ve-el-feneri-satislari-10a-katlandi-1064288017.html

Fransa'da elektrik krizi: Set üstü ocak ve el feneri satışları 10'a katlandı

Fransa'da elektrik krizi: Set üstü ocak ve el feneri satışları 10'a katlandı

Fransa'da elektrik kesintisi riski nedeniyle vatandaşlar, set üstü ocak ve el fenerlerine akın etti. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T11:55+0300

2022-12-07T11:55+0300

2022-12-07T11:55+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

elektrik

emmanuel macron

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Fransa'da tüplü set üstü ocak, el feneri, güneş panelli portatif ısıtıcı ve aydınlatıcılar ile kamp tüplerinin satışı, son 10 günde geçen yılın aynı dönemine göre 10 kat arttı.Ülkede kış aylarında elektrik kesintisi riskinin giderek artması, söz konusu malzemelerin satışında patlama yaşanmasına neden oldu.Ayrıca vatandaşların elektronik malzeme satan mağazalardan jeneratör talepleri de artış gösterdi.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik üretimine ilişkin abartılı korku senaryolarının üretildiğini savunmuş, "Biz büyük bir ülkeyiz, harika bir enerji modelimiz var, savaşa rağmen bu kışı (sorunsuz) sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Fransa'da, Rusya'nın doğalgaz tedarikinin yaptırımlar nedeniyle kesilmesi ve birçok nükleer santralin bakımda olması nedeniyle elektrik üretiminde düşüş yaşanıyor.Hükümet, daha önce işletilmesini durdurduğu Saint-Avold'daki kömür santralini tepkilere rağmen yeniden faaliyete geçirmişti.Enerji üretiminin önemli oranda nükleer santrallerle sağlandığı Fransa'da, evlerde kullanılan ocak ve ısıtıcıların büyük çoğunluğu elektrikle çalışıyor.

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fransa, elektrik, emmanuel macron