https://sputniknews.com.tr/20221209/hiranur-vakfi-internet-sitesini-kapatti-1064369572.html

Hiranur Vakfı internet sitesini kapattı

Hiranur Vakfı internet sitesini kapattı

H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi iddiası sonrası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında dava açıldı. Gümüşel'in kurucusu olduğu Hiranur Vakfı ise internet sitesini... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T09:29+0300

2022-12-09T09:29+0300

2022-12-09T09:29+0300

türkiye

ismailağa vakfı

ismailağa cemaati

cemaat

türkiye

çocuk

çocuk istismarı

çocuk istismarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064312380_11:0:608:336_1920x0_80_0_0_1cd52e62939c09fa9786a90f93498ad6.png

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığına dair fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı.Yusuf Ziya Gümüşşel, anne F.G. ve imam nikahıyla evlendirildiği K.İ. hakkında “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı.Yaşanan gelişmeler sonrası Hiranur Vakfı’nın internet sitesi de kapatıldı.Üç gün önce Hiranur Vakfı’ndan bir açıklama yapılmıştı. Vakfın internet sitesinde yer alan açıklamada, “Mahkemelere intikal etmiş konuyla ilgili kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır” denilmişti.İddianamede yer alan suçlamaların dava sonuçlanmadan “sadece iddiadan ibaret olduğu” belirtilen açıklamada, vakıf yönetiminin dava sürecini yakından takip ettiği ifade edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221209/ismailaga-cemaatinden-yusuf-ziya-gumusel-aciklamasi-cemaatimizle-ilgisi-yok-1064367949.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, cemaat, türkiye, çocuk, çocuk istismarı, çocuk istismarı