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https://sputniknews.com.tr/20221209/hiranur-vakfi-internet-sitesini-kapatti-1064369572.html
Hiranur Vakfı internet sitesini kapattı
Hiranur Vakfı internet sitesini kapattı
H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi iddiası sonrası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında dava açıldı. Gümüşel'in kurucusu olduğu Hiranur Vakfı ise internet sitesini... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T09:29+0300
2022-12-09T09:29+0300
türkiye
ismailağa vakfı
ismailağa cemaati
cemaat
türkiye
çocuk
çocuk istismarı
çocuk istismarı
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığına dair fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı.Yusuf Ziya Gümüşşel, anne F.G. ve imam nikahıyla evlendirildiği K.İ. hakkında “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı.Yaşanan gelişmeler sonrası Hiranur Vakfı’nın internet sitesi de kapatıldı.Üç gün önce Hiranur Vakfı’ndan bir açıklama yapılmıştı. Vakfın internet sitesinde yer alan açıklamada, “Mahkemelere intikal etmiş konuyla ilgili kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır” denilmişti.İddianamede yer alan suçlamaların dava sonuçlanmadan “sadece iddiadan ibaret olduğu” belirtilen açıklamada, vakıf yönetiminin dava sürecini yakından takip ettiği ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221209/ismailaga-cemaatinden-yusuf-ziya-gumusel-aciklamasi-cemaatimizle-ilgisi-yok-1064367949.html
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ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, cemaat, türkiye, çocuk, çocuk istismarı, çocuk istismarı
ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, cemaat, türkiye, çocuk, çocuk istismarı, çocuk istismarı

Hiranur Vakfı internet sitesini kapattı

09:29 09.12.2022
© BirGünİsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve 6 yaşında zorla evlendirdiği kızı H.K.G
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve 6 yaşında zorla evlendirdiği kızı H.K.G - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© BirGün
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H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi iddiası sonrası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında dava açıldı. Gümüşel'in kurucusu olduğu Hiranur Vakfı ise internet sitesini erişime kapattı.
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığına dair fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı.
Yusuf Ziya Gümüşşel, anne F.G. ve imam nikahıyla evlendirildiği K.İ. hakkında “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı.
Yaşanan gelişmeler sonrası Hiranur Vakfı’nın internet sitesi de kapatıldı.
Üç gün önce Hiranur Vakfı’ndan bir açıklama yapılmıştı. Vakfın internet sitesinde yer alan açıklamada, “Mahkemelere intikal etmiş konuyla ilgili kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır” denilmişti.
İddianamede yer alan suçlamaların dava sonuçlanmadan “sadece iddiadan ibaret olduğu” belirtilen açıklamada, vakıf yönetiminin dava sürecini yakından takip ettiği ifade edilmişti.
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve 6 yaşında zorla evlendirdiği kızı H.K.G - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
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İsmailağa Cemaati'nden, Yusuf Ziya Gümüşel açıklaması: Cemaatimizle gönül bağı var, yetkisi yok
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