https://sputniknews.com.tr/20221209/fransada-hukumet-8-kez-bir-yasa-tasarisinin-oylanmadan-gecmesi-icin-yetki-kullandi-1064367027.html

Fransa'da hükümet 8. kez bir yasa tasarısının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

Fransa'da hükümet 8. kez bir yasa tasarısının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 bütçe yasa tasarısının gelirler kısmının Ulusal Meclis'te oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T05:32+0300

2022-12-09T05:32+0300

2022-12-09T05:32+0300

fransa

dünya

ulusal meclis

hükümet

yasa tasarısı

onay

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Fransız basınındaki habere göre, Başbakan Elisabeth Borne, Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, Meclis yasama yılının başlangıcından bu yana 8. kez devreye soktu.Başbakan Borne, 2023 bütçe yasa tasarısının gelirler kısmının Ulusal Meclis'te oylanmadan geçmesi için Anayasa'nın ilgili maddesini uygulamaya koydu.Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi ise hükümete karşı gensoru önergesi vereceğini açıkladı.Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasıAnayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor. Aynı zamanda buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.Gensoru önergesi Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Bu önerge, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

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fransa, ulusal meclis, hükümet, yasa tasarısı, onay