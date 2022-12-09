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https://sputniknews.com.tr/20221209/fransada-hukumet-8-kez-bir-yasa-tasarisinin-oylanmadan-gecmesi-icin-yetki-kullandi-1064367027.html
Fransa'da hükümet 8. kez bir yasa tasarısının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı
Fransa'da hükümet 8. kez bir yasa tasarısının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 bütçe yasa tasarısının gelirler kısmının Ulusal Meclis'te oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T05:32+0300
2022-12-09T05:32+0300
fransa
dünya
ulusal meclis
hükümet
yasa tasarısı
onay
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Fransız basınındaki habere göre, Başbakan Elisabeth Borne, Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, Meclis yasama yılının başlangıcından bu yana 8. kez devreye soktu.Başbakan Borne, 2023 bütçe yasa tasarısının gelirler kısmının Ulusal Meclis'te oylanmadan geçmesi için Anayasa'nın ilgili maddesini uygulamaya koydu.Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi ise hükümete karşı gensoru önergesi vereceğini açıkladı.Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasıAnayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor. Aynı zamanda buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.Gensoru önergesi Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Bu önerge, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/fransada-polis-kacak-gocmenlerin-kurdugu-cadir-kampi-ablukaya-aldi-1064224782.html
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fransa, ulusal meclis, hükümet, yasa tasarısı, onay
fransa, ulusal meclis, hükümet, yasa tasarısı, onay

Fransa'da hükümet 8. kez bir yasa tasarısının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

05:32 09.12.2022
© AFP 2022 / Christophe ARCHAMBAULTFransa parlamentosu
Fransa parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / Christophe ARCHAMBAULT
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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 bütçe yasa tasarısının gelirler kısmının Ulusal Meclis'te oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uyguladı.
Fransız basınındaki habere göre, Başbakan Elisabeth Borne, Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, Meclis yasama yılının başlangıcından bu yana 8. kez devreye soktu.
Başbakan Borne, 2023 bütçe yasa tasarısının gelirler kısmının Ulusal Meclis'te oylanmadan geçmesi için Anayasa'nın ilgili maddesini uygulamaya koydu.
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi ise hükümete karşı gensoru önergesi vereceğini açıkladı.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor. Aynı zamanda buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.
Gensoru önergesi Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Bu önerge, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.
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