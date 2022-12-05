https://sputniknews.com.tr/20221205/fransada-polis-kacak-gocmenlerin-kurdugu-cadir-kampi-ablukaya-aldi-1064224782.html
Fransa’da polis, kaçak göçmenlerin kurduğu çadır kampı ablukaya aldı
Fransa’da polis, kaçak göçmenlerin kurduğu çadır kampı ablukaya aldı
Fransa’nın başkenti Paris’te Afrikalı kaçak göçmenler tarafından Anayasa Konseyi ile Louvre Müzesi’nin bulunduğu bölgede kurulan çadır kamp, polis tarafından... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T23:39+0300
2022-12-05T23:39+0300
2022-12-05T23:39+0300
dünya
fransa
fransa anayasa konseyi
polis
çadır
çadır kent
abluka
paris
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Paris’te Anayasa Konseyi binası ile Louvre Müzesi’nin bulunduğu bölgede Afrikalı kaçak göçmenler tarafından çadır kamp kuruldu. Fransa'dan ikamet ve çalışma izni talep eden Afrikalı göçmenler, oturma ve çalışma iznine sahip olmadıkları için ev kiralayamadıklarını ifade etti. Göçmenler, metroların gece kapanması üzerine başkent Paris'in çeşitli semtlerine çadır kurup, buralarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.Mali uyruklu bir göçmen, Anayasa Konseyi binası önüne çadır kurmalarının tek nedeninin Anayasa Konseyi'nin dikkatini çekmek olduğunu belirterek, polisin çadır kampı kaldırmak istemesinin başlıca nedeninin Anayasa Konseyi ve Louvre Müzesi bölgesine kurulması olduğunu ifade etti.Onlarca çadırın bulunduğu kamp polis tarafından ablukaya alınırken, gecenin ilerleyen saatlerinde polisin çadırları dağıtması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221114/ingiltere-ile-fransa-arasinda-gocmen-anlasmasi-1063413563.html
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fransa, fransa anayasa konseyi, polis, çadır, çadır kent, abluka, paris
fransa, fransa anayasa konseyi, polis, çadır, çadır kent, abluka, paris
Fransa’da polis, kaçak göçmenlerin kurduğu çadır kampı ablukaya aldı
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Fransa’nın başkenti Paris’te Afrikalı kaçak göçmenler tarafından Anayasa Konseyi ile Louvre Müzesi’nin bulunduğu bölgede kurulan çadır kamp, polis tarafından ablukaya alındı.
Paris’te Anayasa Konseyi binası ile Louvre Müzesi’nin bulunduğu bölgede Afrikalı kaçak göçmenler tarafından çadır kamp kuruldu.
Fransa'dan ikamet ve çalışma izni talep eden Afrikalı göçmenler, oturma ve çalışma iznine sahip olmadıkları için ev kiralayamadıklarını ifade etti. Göçmenler, metroların gece kapanması üzerine başkent Paris'in çeşitli semtlerine çadır kurup, buralarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
Mali uyruklu bir göçmen, Anayasa Konseyi binası önüne çadır kurmalarının tek nedeninin Anayasa Konseyi'nin dikkatini çekmek olduğunu belirterek, polisin çadır kampı kaldırmak istemesinin başlıca nedeninin Anayasa Konseyi ve Louvre Müzesi bölgesine kurulması olduğunu ifade etti.
Onlarca çadırın bulunduğu kamp polis tarafından ablukaya alınırken, gecenin ilerleyen saatlerinde polisin çadırları dağıtması bekleniyor.