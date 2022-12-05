Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221205/fransada-polis-kacak-gocmenlerin-kurdugu-cadir-kampi-ablukaya-aldi-1064224782.html
Fransa’da polis, kaçak göçmenlerin kurduğu çadır kampı ablukaya aldı
Fransa’da polis, kaçak göçmenlerin kurduğu çadır kampı ablukaya aldı
Fransa’nın başkenti Paris’te Afrikalı kaçak göçmenler tarafından Anayasa Konseyi ile Louvre Müzesi’nin bulunduğu bölgede kurulan çadır kamp, polis tarafından... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T23:39+0300
2022-12-05T23:39+0300
dünya
fransa
fransa anayasa konseyi
polis
çadır
çadır kent
abluka
paris
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064224869_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c51329c8e4579fc0070652c95288d1f9.jpg
Paris’te Anayasa Konseyi binası ile Louvre Müzesi’nin bulunduğu bölgede Afrikalı kaçak göçmenler tarafından çadır kamp kuruldu. Fransa'dan ikamet ve çalışma izni talep eden Afrikalı göçmenler, oturma ve çalışma iznine sahip olmadıkları için ev kiralayamadıklarını ifade etti. Göçmenler, metroların gece kapanması üzerine başkent Paris'in çeşitli semtlerine çadır kurup, buralarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.Mali uyruklu bir göçmen, Anayasa Konseyi binası önüne çadır kurmalarının tek nedeninin Anayasa Konseyi'nin dikkatini çekmek olduğunu belirterek, polisin çadır kampı kaldırmak istemesinin başlıca nedeninin Anayasa Konseyi ve Louvre Müzesi bölgesine kurulması olduğunu ifade etti.Onlarca çadırın bulunduğu kamp polis tarafından ablukaya alınırken, gecenin ilerleyen saatlerinde polisin çadırları dağıtması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221114/ingiltere-ile-fransa-arasinda-gocmen-anlasmasi-1063413563.html
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064224869_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_2d65177f19da13d52ac804d920d110be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, fransa anayasa konseyi, polis, çadır, çadır kent, abluka, paris
fransa, fransa anayasa konseyi, polis, çadır, çadır kent, abluka, paris

Fransa’da polis, kaçak göçmenlerin kurduğu çadır kampı ablukaya aldı

23:39 05.12.2022
© İHAFransa’nın başkenti Paris’te Afrikalı kaçak göçmenler tarafından Anayasa Konseyi ile Louvre Müzesi’nin bulunduğu bölgede kurulan çadır kamp, polis tarafından ablukaya alındı.
Fransa’nın başkenti Paris’te Afrikalı kaçak göçmenler tarafından Anayasa Konseyi ile Louvre Müzesi’nin bulunduğu bölgede kurulan çadır kamp, polis tarafından ablukaya alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© İHA
Abone olTelegram
Fransa’nın başkenti Paris’te Afrikalı kaçak göçmenler tarafından Anayasa Konseyi ile Louvre Müzesi’nin bulunduğu bölgede kurulan çadır kamp, polis tarafından ablukaya alındı.
Paris’te Anayasa Konseyi binası ile Louvre Müzesi’nin bulunduğu bölgede Afrikalı kaçak göçmenler tarafından çadır kamp kuruldu.
Fransa'dan ikamet ve çalışma izni talep eden Afrikalı göçmenler, oturma ve çalışma iznine sahip olmadıkları için ev kiralayamadıklarını ifade etti. Göçmenler, metroların gece kapanması üzerine başkent Paris'in çeşitli semtlerine çadır kurup, buralarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
Mali uyruklu bir göçmen, Anayasa Konseyi binası önüne çadır kurmalarının tek nedeninin Anayasa Konseyi'nin dikkatini çekmek olduğunu belirterek, polisin çadır kampı kaldırmak istemesinin başlıca nedeninin Anayasa Konseyi ve Louvre Müzesi bölgesine kurulması olduğunu ifade etti.
Onlarca çadırın bulunduğu kamp polis tarafından ablukaya alınırken, gecenin ilerleyen saatlerinde polisin çadırları dağıtması bekleniyor.
İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
DÜNYA
İngiltere ile Fransa arasında göçmen anlaşması
14 Kasım, 14:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала