https://sputniknews.com.tr/20221209/fazil-say-sosyal-medyaya-ara-verecegini-duyurdu-iyi-degilim-zamana-ihtiyacim-var-1064378068.html
Fazıl Say sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu: İyi değilim, zamana ihtiyacım var
Fazıl Say sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu: İyi değilim, zamana ihtiyacım var
Kısa bir süre önce eşi Ece Dağıstan ile boşanan ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyaya ara verdiğini duyurdu. Say, “İyi değilim, uzun bir müddet sonra güçlü... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T13:13+0300
2022-12-09T13:13+0300
2022-12-09T13:13+0300
yaşam
fazıl say
ece dağıstan
konser
ara
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Eşi Ece Dağıstan ile boşanan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, “İyi değilim, uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim” diyerek sosyal medyaya ara verdiğini duyurdu. Say, konserlerinin devam edeceğini açıkladı.Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an. Tedavi, çünkü iyi değilim. İyi olmak için zamana ihtiyaç var. İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var.Konserlerde 'iyi'yi içime çekebiliyorum. Kaplayabiliyor benliğimi. Bu benim tek umudum şu an. Ama dışarısı? Onca verdiklerimiz? Çoğumuzun durumu böyle olabilir. Büyük bir yük, sinsice binmiş omuzlarımıza. 21. Yüzyıla girerken neler hayal etmiştik… Ya şimdi?Bu ülke de iyi değil.. Dünya da iyi değil… Kötü etkiliyor insanları… İyiye inanan insanları… Sağlıcakla kalın. Evrendeki iyiden vazgeçmeyelim... Yani 70’inde bile zeytin dikmeliyiz. Unutmayalım bu sözleri... Uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim.”
https://sputniknews.com.tr/20221130/fazil-say-ile-ece-dagistan-bosandi-adliyeden-el-ele-ayrildilar-1064010217.html
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fazıl say, ece dağıstan, konser, ara
fazıl say, ece dağıstan, konser, ara
Fazıl Say sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu: İyi değilim, zamana ihtiyacım var
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Kısa bir süre önce eşi Ece Dağıstan ile boşanan ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyaya ara verdiğini duyurdu. Say, “İyi değilim, uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim” dedi.
Eşi Ece Dağıstan ile boşanan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, “İyi değilim, uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim” diyerek sosyal medyaya ara verdiğini duyurdu. Say, konserlerinin devam edeceğini açıkladı.
Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an. Tedavi, çünkü iyi değilim. İyi olmak için zamana ihtiyaç var. İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var.
Konserlerde 'iyi'yi içime çekebiliyorum. Kaplayabiliyor benliğimi. Bu benim tek umudum şu an. Ama dışarısı? Onca verdiklerimiz? Çoğumuzun durumu böyle olabilir. Büyük bir yük, sinsice binmiş omuzlarımıza. 21. Yüzyıla girerken neler hayal etmiştik… Ya şimdi?
Bu ülke de iyi değil.. Dünya da iyi değil… Kötü etkiliyor insanları… İyiye inanan insanları… Sağlıcakla kalın. Evrendeki iyiden vazgeçmeyelim... Yani 70’inde bile zeytin dikmeliyiz. Unutmayalım bu sözleri... Uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim.”