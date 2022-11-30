https://sputniknews.com.tr/20221130/fazil-say-ile-ece-dagistan-bosandi-adliyeden-el-ele-ayrildilar-1064010217.html
Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı: Adliyeden el ele ayrıldılar
Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı: Adliyeden el ele ayrıldılar
Fazıl Say, üç yıl önce nikâh masasına oturduğu Ece Dağıstan ile bugün boşandıklarını duyurdu. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T15:47+0300
2022-11-30T15:47+0300
2022-11-30T15:47+0300
fazıl say
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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, piyanist eşi Ece Dağıstan 2019 yılıda İtalya’nın Milano kentinde nikâh masasına oturmuştu. Say, bugün Dağıstan ile boşandıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından mahkeme çıkışı el ele çekilen fotoğraflarını paylaşan Say, altına “Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık” diye başlayan uzun bir not düştü.Boşanma haberini Instagram hesabından duyuran Say, paylaşımında şu ifadeleri kulandı:"Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikâyelerimizi , seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu 7 yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, 'bir ve iki birey arasında' bocalıyor,Bazen, dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem “her şeye”, hem de “hiç bir şeye” yol alan ömürlerimizde.İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir “büyük” sayfa açılıyor 'büyük dönem' başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye.Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla. İçtenlikle."
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fazıl say
Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı: Adliyeden el ele ayrıldılar
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Fazıl Say, üç yıl önce nikâh masasına oturduğu Ece Dağıstan ile bugün boşandıklarını duyurdu.
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, piyanist eşi Ece Dağıstan 2019 yılıda İtalya’nın Milano kentinde nikâh masasına oturmuştu. Say, bugün Dağıstan ile boşandıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından mahkeme çıkışı el ele çekilen fotoğraflarını paylaşan Say, altına “Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık” diye başlayan uzun bir not düştü.
Boşanma haberini Instagram hesabından duyuran Say, paylaşımında şu ifadeleri kulandı:
"Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikâyelerimizi , seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu 7 yıllık bir sevgililik.
Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, 'bir ve iki birey arasında' bocalıyor,
Bazen, dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem “her şeye”, hem de “hiç bir şeye” yol alan ömürlerimizde.
İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir “büyük” sayfa açılıyor 'büyük dönem' başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye.
Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla. İçtenlikle."