https://sputniknews.com.tr/20221209/dunya-kupasi-maclarini-izleyebilmek-icin-gunlerce-uykusuz-kaldi-yuz-felci-gecirdi-1064369324.html
Dünya Kupası maçlarını izleyebilmek için günlerce uykusuz kaldı, yüz felci geçirdi
Dünya Kupası maçlarını izleyebilmek için günlerce uykusuz kaldı, yüz felci geçirdi
Çin’in Vuhan şehrinde yaşayan Cao isimli adam, 2022 Dünya Kupası maçlarını aralıksız izleyebilmek için günlerce uykusuz kaldıktan sonra yüz felci geçirdi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T09:12+0300
2022-12-09T09:12+0300
2022-12-09T09:15+0300
yaşam
çin
dünya kupası
2022 dünya kupası
yüz felci
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Çin'de 26 yaşındaki bir adamın her grup maçını izleyebilmek için günlük iki saat uykuyla yaşadığı belirtildi. FIFA 2022 Dünya Kupası maçlarının Çin’de 18.00 ve 06.00 saatlerinde yayınlandığı ve Cao’nun maçları izledikten sonra her sabah mesaiye gittiği belirtildi.Cao, 08.00'de mesai için evden çıkmadan önce iki saatlik uykuyla yetindi. Haber Global'in aktardığına göre, geçirdiği rahatsızlıkla ilgili konuşan Cao, “Maçı izledikten sonra iki saat uyudum ve uyandığımda kendimi çok yorgun hissettim. Uykusuz olduğunu düşündüğüm için duruma aldırmadan günüme devam ettim. Motosiklet sürerken soğuk havanın etkisiyle dudaklarım aniden yana doğru eğildi ve göz kapaklarımı hareket ettiremedim” dedi.Karar'ın aktardığı habere göre; durumunun düzelmemesi üzerine Cao hastaneye gitti. Doktorlar yaptıkları incelemeler sonucunda Cao’ya yüz felci teşhisi koydu ve uykusuzluğunun soğuk esinti ile birleştiğinde yüzünün yarısının kontrolünü kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.
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çin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, yüz felci
çin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, yüz felci
Dünya Kupası maçlarını izleyebilmek için günlerce uykusuz kaldı, yüz felci geçirdi
09:12 09.12.2022 (güncellendi: 09:15 09.12.2022) Abone ol
Çin’in Vuhan şehrinde yaşayan Cao isimli adam, 2022 Dünya Kupası maçlarını aralıksız izleyebilmek için günlerce uykusuz kaldıktan sonra yüz felci geçirdi.
Çin'de 26 yaşındaki bir adamın her grup maçını izleyebilmek için günlük iki saat uykuyla yaşadığı belirtildi. FIFA 2022 Dünya Kupası maçlarının Çin’de 18.00 ve 06.00 saatlerinde yayınlandığı ve Cao’nun maçları izledikten sonra her sabah mesaiye gittiği belirtildi.
Cao, 08.00'de mesai için evden çıkmadan önce iki saatlik uykuyla yetindi.
Haber Global'in aktardığına
göre, geçirdiği rahatsızlıkla ilgili konuşan Cao, “Maçı izledikten sonra iki saat uyudum ve uyandığımda kendimi çok yorgun hissettim. Uykusuz olduğunu düşündüğüm için duruma aldırmadan günüme devam ettim. Motosiklet sürerken soğuk havanın etkisiyle dudaklarım aniden yana doğru eğildi ve göz kapaklarımı hareket ettiremedim”
dedi.
Karar'ın aktardığı habere göre; durumunun düzelmemesi üzerine Cao hastaneye gitti. Doktorlar yaptıkları incelemeler sonucunda Cao’ya yüz felci teşhisi koydu ve uykusuzluğunun soğuk esinti ile birleştiğinde yüzünün yarısının kontrolünü kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.