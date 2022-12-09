https://sputniknews.com.tr/20221209/dunya-kupasi-maclarini-izleyebilmek-icin-gunlerce-uykusuz-kaldi-yuz-felci-gecirdi-1064369324.html

Dünya Kupası maçlarını izleyebilmek için günlerce uykusuz kaldı, yüz felci geçirdi

Dünya Kupası maçlarını izleyebilmek için günlerce uykusuz kaldı, yüz felci geçirdi

Çin’in Vuhan şehrinde yaşayan Cao isimli adam, 2022 Dünya Kupası maçlarını aralıksız izleyebilmek için günlerce uykusuz kaldıktan sonra yüz felci geçirdi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

çin

dünya kupası

2022 dünya kupası

yüz felci

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Çin'de 26 yaşındaki bir adamın her grup maçını izleyebilmek için günlük iki saat uykuyla yaşadığı belirtildi. FIFA 2022 Dünya Kupası maçlarının Çin’de 18.00 ve 06.00 saatlerinde yayınlandığı ve Cao’nun maçları izledikten sonra her sabah mesaiye gittiği belirtildi.Cao, 08.00'de mesai için evden çıkmadan önce iki saatlik uykuyla yetindi. Haber Global'in aktardığına göre, geçirdiği rahatsızlıkla ilgili konuşan Cao, “Maçı izledikten sonra iki saat uyudum ve uyandığımda kendimi çok yorgun hissettim. Uykusuz olduğunu düşündüğüm için duruma aldırmadan günüme devam ettim. Motosiklet sürerken soğuk havanın etkisiyle dudaklarım aniden yana doğru eğildi ve göz kapaklarımı hareket ettiremedim” dedi.Karar'ın aktardığı habere göre; durumunun düzelmemesi üzerine Cao hastaneye gitti. Doktorlar yaptıkları incelemeler sonucunda Cao’ya yüz felci teşhisi koydu ve uykusuzluğunun soğuk esinti ile birleştiğinde yüzünün yarısının kontrolünü kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

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çin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, yüz felci