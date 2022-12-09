https://sputniknews.com.tr/20221209/danimarka-kovid-10-vakalarinda-zorunlu-karantina-uygulamasini-kaldirdi-1064363007.html
Danimarka, Kovid-10 vakalarında zorunlu karantina uygulamasını kaldırdı
Danimarka, Kovid-10 vakalarında zorunlu karantina uygulamasını kaldırdı
Danimarka Sağlık Kurumu, Kovid-19 testi pozitif çıkanlara karantinanın artık zorunlu olmadığını duyurdu. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T00:16+0300
2022-12-09T00:16+0300
2022-12-09T00:16+0300
koronavirüs
kovid-19
danimarka
karantina
vaka
vaka sayısı
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Sağlık Kurumu, yaptığı açıklamada, Kovid-19’un artık diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında özel bir durum arz etmediğini, pozitif Kovid-19 testinden sonra karantinanın artık zorunlu olmadığını açıkladı.Kurum, insanlara, virüs ve grip belirtileri varsa, bunu yaymamaları için evde kalmalarını önerdi.'Normal şartlara doğru dahafazla adım atabiliriz'Sağlık Kurumu Başkanvekili Line Raahauge Hvass, “Hem toplumda hem de sağlık hizmetlerinde Kovid-19’la mücadele kapsamında normal şartlara doğru daha fazla adım atabiliriz” dedi.“Solunumla alakalı tüm enfeksiyon türlerini engellemek çok önemli çünkü grip, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için ciddi olabilir” diyen Hvass, böyle bir durumun meydana gelmesi halinde sağlık hizmetlerinin zorlaşabileceğine dikkati çekti.Hvass, “İnsanlar hastaysa Kovid-19, grip veya solunum enfeksiyonu fark etmeksizin evde kalmaları gerek” ifadesini kullandı.
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kovid-19, danimarka, karantina, vaka, vaka sayısı
kovid-19, danimarka, karantina, vaka, vaka sayısı
Danimarka, Kovid-10 vakalarında zorunlu karantina uygulamasını kaldırdı
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Danimarka Sağlık Kurumu, Kovid-19 testi pozitif çıkanlara karantinanın artık zorunlu olmadığını duyurdu.
Sağlık Kurumu, yaptığı açıklamada, Kovid-19’un artık diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında özel bir durum arz etmediğini, pozitif Kovid-19 testinden sonra karantinanın artık zorunlu olmadığını açıkladı.
Kurum, insanlara, virüs ve grip belirtileri varsa, bunu yaymamaları için evde kalmalarını önerdi.
'Normal şartlara doğru dahafazla adım atabiliriz'
Sağlık Kurumu Başkanvekili Line Raahauge Hvass, “Hem toplumda hem de sağlık hizmetlerinde Kovid-19’la mücadele kapsamında normal şartlara doğru daha fazla adım atabiliriz” dedi.
“Solunumla alakalı tüm enfeksiyon türlerini engellemek çok önemli çünkü grip, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için ciddi olabilir” diyen Hvass, böyle bir durumun meydana gelmesi halinde sağlık hizmetlerinin zorlaşabileceğine dikkati çekti.
Hvass, “İnsanlar hastaysa Kovid-19, grip veya solunum enfeksiyonu fark etmeksizin evde kalmaları gerek” ifadesini kullandı.