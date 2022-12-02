https://sputniknews.com.tr/20221202/denizlide-2-yildir-yogun-bakimda-koronavirus-tedavisi-goren-doktor-hayatini-kaybetti-1064106320.html
Denizli'de 2 yıldır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören doktor hayatını kaybetti
Denizli'de 2 yıldır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören doktor hayatını kaybetti
Denizli'de koronavirüse yakalanıp yaklaşık 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yoğun bakımdayken 'yılın... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T23:19+0300
2022-12-02T23:19+0300
2022-12-02T23:19+0300
koronavirüs
denizli
doktor
yoğun bakım
ölüm
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, pandemi döneminde hastalarını tedavi ederken, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu ağırlaşan Özkurt, görev yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Özkurt, geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 'Yılın Hekimi' seçilmişti.Özkurt, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Cenazesine eşi Ali Özkurt, oğlu Doğuşcan Özkurt, meslektaşları ve yakınları katıldı. Eşi Özkurt, "Koronavirüsle çok mücadele etti ancak kendisi de hastaları tedavi ederken, yakalandı. En son akciğer yetmezliği başlamıştı, İstanbul'da akciğer nakli yapıldı. Ancak kalbi hastalığa dayanmadı" diye konuştu.
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denizli, doktor, yoğun bakım, ölüm, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
denizli, doktor, yoğun bakım, ölüm, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
Denizli'de 2 yıldır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören doktor hayatını kaybetti
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Denizli'de koronavirüse yakalanıp yaklaşık 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yoğun bakımdayken 'yılın doktoru' seçilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı 62 yaşındaki Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt hayatını kaybetti.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, pandemi döneminde hastalarını tedavi ederken, koronavirüse yakalandı.
Sağlık durumu ağırlaşan Özkurt, görev yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Özkurt, geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 'Yılın Hekimi' seçilmişti.
Özkurt, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Cenazesine eşi Ali Özkurt, oğlu Doğuşcan Özkurt, meslektaşları ve yakınları katıldı.
Eşi Özkurt, "Koronavirüsle çok mücadele etti ancak kendisi de hastaları tedavi ederken, yakalandı. En son akciğer yetmezliği başlamıştı, İstanbul'da akciğer nakli yapıldı. Ancak kalbi hastalığa dayanmadı" diye konuştu.