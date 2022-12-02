https://sputniknews.com.tr/20221202/denizlide-2-yildir-yogun-bakimda-koronavirus-tedavisi-goren-doktor-hayatini-kaybetti-1064106320.html

Denizli'de 2 yıldır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören doktor hayatını kaybetti

Denizli'de 2 yıldır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören doktor hayatını kaybetti

Denizli'de koronavirüse yakalanıp yaklaşık 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yoğun bakımdayken 'yılın... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T23:19+0300

2022-12-02T23:19+0300

2022-12-02T23:19+0300

koronavirüs

denizli

doktor

yoğun bakım

ölüm

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, pandemi döneminde hastalarını tedavi ederken, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu ağırlaşan Özkurt, görev yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Özkurt, geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 'Yılın Hekimi' seçilmişti.Özkurt, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Cenazesine eşi Ali Özkurt, oğlu Doğuşcan Özkurt, meslektaşları ve yakınları katıldı. Eşi Özkurt, "Koronavirüsle çok mücadele etti ancak kendisi de hastaları tedavi ederken, yakalandı. En son akciğer yetmezliği başlamıştı, İstanbul'da akciğer nakli yapıldı. Ancak kalbi hastalığa dayanmadı" diye konuştu.

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denizli, doktor, yoğun bakım, ölüm, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını