Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://sputniknews.com.tr/20221202/denizlide-2-yildir-yogun-bakimda-koronavirus-tedavisi-goren-doktor-hayatini-kaybetti-1064106320.html
Denizli'de 2 yıldır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören doktor hayatını kaybetti
Denizli'de 2 yıldır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören doktor hayatını kaybetti
Denizli'de koronavirüse yakalanıp yaklaşık 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yoğun bakımdayken 'yılın... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T23:19+0300
2022-12-02T23:19+0300
koronavirüs
denizli
doktor
yoğun bakım
ölüm
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064106412_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cb6abdafca734eb0a962b205b3d5803a.jpg
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, pandemi döneminde hastalarını tedavi ederken, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu ağırlaşan Özkurt, görev yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Özkurt, geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 'Yılın Hekimi' seçilmişti.Özkurt, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Cenazesine eşi Ali Özkurt, oğlu Doğuşcan Özkurt, meslektaşları ve yakınları katıldı. Eşi Özkurt, "Koronavirüsle çok mücadele etti ancak kendisi de hastaları tedavi ederken, yakalandı. En son akciğer yetmezliği başlamıştı, İstanbul'da akciğer nakli yapıldı. Ancak kalbi hastalığa dayanmadı" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221129/bakan-kocadan-koronavirus-aciklamasi-buyuk-bir-artis-beklenmiyor-1063980629.html
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064106412_6:0:606:450_1920x0_80_0_0_bf6009ad0cc515a4292637f7b35a2ef6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
denizli, doktor, yoğun bakım, ölüm, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
denizli, doktor, yoğun bakım, ölüm, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Denizli'de 2 yıldır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören doktor hayatını kaybetti

23:19 02.12.2022
© DHADenizli'de koronavirüse yakalanıp yaklaşık 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yoğun bakımdayken 'yılın doktoru' seçilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı 62 yaşındaki Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt hayatını kaybetti.
Denizli'de koronavirüse yakalanıp yaklaşık 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yoğun bakımdayken 'yılın doktoru' seçilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı 62 yaşındaki Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
Denizli'de koronavirüse yakalanıp yaklaşık 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yoğun bakımdayken 'yılın doktoru' seçilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı 62 yaşındaki Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt hayatını kaybetti.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, pandemi döneminde hastalarını tedavi ederken, koronavirüse yakalandı.
Sağlık durumu ağırlaşan Özkurt, görev yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Özkurt, geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 'Yılın Hekimi' seçilmişti.
Özkurt, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Cenazesine eşi Ali Özkurt, oğlu Doğuşcan Özkurt, meslektaşları ve yakınları katıldı.
Eşi Özkurt, "Koronavirüsle çok mücadele etti ancak kendisi de hastaları tedavi ederken, yakalandı. En son akciğer yetmezliği başlamıştı, İstanbul'da akciğer nakli yapıldı. Ancak kalbi hastalığa dayanmadı" diye konuştu.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Büyük bir artış beklenmiyor
29 Kasım, 21:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала