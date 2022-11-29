Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Büyük bir artış beklenmiyor

"Kovid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler."