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Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Büyük bir artış beklenmiyor
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Büyük bir artış beklenmiyor
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vakaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kovid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor" ifadelerini kullandı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayılarına dair paylaşımda bulundu.Bakan Koca paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
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fahrettin koca, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19
fahrettin koca, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Büyük bir artış beklenmiyor

21:17 29.11.2022
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vakaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kovid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayılarına dair paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Kovid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler."
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