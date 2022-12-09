https://sputniknews.com.tr/20221209/bakan-bilgin-susarsak-insanligimiz-yara-alir-1064370666.html

Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır

Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6 yaşında kız çocuğunun cinsel istismara uğraması iddiaları ile ilgili, "Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T10:05+0300

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türkiye

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

türkiye

vakıf

tbmm

vedat bilgin

mehmet nuri ersoy

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TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri görüşmesi sırasında, 6 yaşındaki H.K.G. isimli kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Siyasi parti gruplarının sözcüleri konuyla ilgili açıklama yaptıktan sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy söz aldı.Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alırBakan Bilgin, olayın ilgili kurumlar ve yargı tarafından soruşturulduğunu belirterek, "Alçakça, insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici bir tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz, göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz, yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum" dedi.Bakan Ersoy: Hassasiyetle konuyu takip ediyoruzBakan Ersoy da olayı şiddetle kınadıklarını ifade ederek, "Sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız davaya müdahil oldu, detaylı inceleme yapılıyor, hassasiyetle konuyu takip ediyoruz" diye konuştu.Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, Meclis'te bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221209/6-yasinda-kiza-cinsel-istismar-iddianamesi-kabul-edildi-ilk-durusma-22-mayista-1064370346.html

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cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, türkiye, vakıf, tbmm, vedat bilgin, mehmet nuri ersoy