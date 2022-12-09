https://sputniknews.com.tr/20221209/bakan-bilgin-susarsak-insanligimiz-yara-alir-1064370666.html
Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır
Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6 yaşında kız çocuğunun cinsel istismara uğraması iddiaları ile ilgili, "Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T10:05+0300
2022-12-09T10:05+0300
2022-12-09T11:04+0300
türkiye
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
türkiye
vakıf
tbmm
vedat bilgin
mehmet nuri ersoy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064312380_11:0:608:336_1920x0_80_0_0_1cd52e62939c09fa9786a90f93498ad6.png
TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri görüşmesi sırasında, 6 yaşındaki H.K.G. isimli kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Siyasi parti gruplarının sözcüleri konuyla ilgili açıklama yaptıktan sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy söz aldı.Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alırBakan Bilgin, olayın ilgili kurumlar ve yargı tarafından soruşturulduğunu belirterek, "Alçakça, insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici bir tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz, göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz, yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum" dedi.Bakan Ersoy: Hassasiyetle konuyu takip ediyoruzBakan Ersoy da olayı şiddetle kınadıklarını ifade ederek, "Sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız davaya müdahil oldu, detaylı inceleme yapılıyor, hassasiyetle konuyu takip ediyoruz" diye konuştu.Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, Meclis'te bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221209/6-yasinda-kiza-cinsel-istismar-iddianamesi-kabul-edildi-ilk-durusma-22-mayista-1064370346.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064312380_85:0:533:336_1920x0_80_0_0_4fa1c88f02780b8ade8eece034e60f54.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, türkiye, vakıf, tbmm, vedat bilgin, mehmet nuri ersoy
cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, türkiye, vakıf, tbmm, vedat bilgin, mehmet nuri ersoy
Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır
10:05 09.12.2022 (güncellendi: 11:04 09.12.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6 yaşında kız çocuğunun cinsel istismara uğraması iddiaları ile ilgili, "Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz, göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz, yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum" dedi.
TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri görüşmesi sırasında, 6 yaşındaki H.K.G. isimli kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı yönündeki iddialar da gündeme geldi.
Siyasi parti gruplarının sözcüleri konuyla ilgili açıklama yaptıktan sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy söz aldı.
Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır
Bakan Bilgin, olayın ilgili kurumlar ve yargı tarafından soruşturulduğunu belirterek, "Alçakça, insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici bir tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz, göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz, yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum" dedi.
Bakan Ersoy: Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz
Bakan Ersoy da olayı şiddetle kınadıklarını ifade ederek, "Sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız davaya müdahil oldu, detaylı inceleme yapılıyor, hassasiyetle konuyu takip ediyoruz" diye konuştu.
Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, Meclis'te bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını dile getirdi.