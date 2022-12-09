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ABD'deki en genç siyah belediye başkanı seçilen 18 yaşındaki Smith: Bir yerden başlamak lazım
ABD'deki en genç siyah belediye başkanı seçilen 18 yaşındaki Smith: Bir yerden başlamak lazım
ABD'nin Arkansas eyaletinde 18 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin ülkede seçilen en genç siyah belediye başkanı olduğu öğrenildi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T12:52+0300
2022-12-09T12:55+0300
yaşam
siyah
abd
arkansas
belediye başkan adaylığı
seçim
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ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Earle kasabasında mayıs ayında liseden mezun olan Jaylen Smith, katıldığı belediye başkanlığı seçiminde galip geldi.Smith, ABD tarihindeki ilk 18 yaşındaki belediye başkanı değil ama en genç siyah Amerikalı.Washington Post'a konuşan Smith, "Annem gözyaşlarını durduramıyor" ifadelerini kullandı.'30-40 yaşlarında belediye başkanı olmak içime sinmedi'Smith, "Bir yerden başlamak lazım. Şu anda da belediye başkanı olabilecekken 30-40 yaşlarında belediye başkanı olmak içime sinmedi" diye konuştu.Smith, Facebook'ta kentin sokak ve temizlik görevlilerine karşı kazandığı zaferi kutlamak için "Arkansas Earle'de daha iyi bir kurum inşa etme zamanı" paylaşımını yaptı. Smity, "İnsanları sandık başına götürmeyi şevklendirdikleri için tüm destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Hepinize gerçekten minnettarım" dedi.Afro-Amerikan Belediye Başkanları Derneği'nin de başkanı olarak görev yapan Little Rock'ın belediye başkanı Frank Scott Jr, zaferi memnuniyetle karşıladı.CNN'e konuşan Scott Jr, "Jaylen ve Earle'de, ülkede seçilen en genç Afro-Amerikan belediye başkanı olduğu için heyecanlıyım. Böylesine genç bir yaşta kamu hizmetine girme isteği ve kent için arzu uyandıran hedefleriyle gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.Savcı olmak istiyorÖte yandan Smith, belediye başkanlığı görevini yürütürken Arkansas Eyalet Üniversitesi'ndeki eğitimine devam etmeyi planlıyor ve günün birinde olmayı umuyor.2005 yılında da 18 yaşındaki Michael Sessions, daha liseyi bitirmeden Michigan eyaletindeki Hillsdale kasabasının belediye başkanı olumuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221122/ses-yarismasinda-juriyi-buyuleyen-rahibe-kiliseyi-ardinda-birakarak-garson-olmaya-karar-verdi-1063710323.html
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siyah, abd, arkansas, belediye başkan adaylığı, seçim
siyah, abd, arkansas, belediye başkan adaylığı, seçim

ABD'deki en genç siyah belediye başkanı seçilen 18 yaşındaki Smith: Bir yerden başlamak lazım

12:52 09.12.2022 (güncellendi: 12:55 09.12.2022)
© FlickrABD - bayrak
ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© Flickr
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ABD'nin Arkansas eyaletinde 18 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin ülkede seçilen en genç siyah belediye başkanı olduğu öğrenildi.
ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Earle kasabasında mayıs ayında liseden mezun olan Jaylen Smith, katıldığı belediye başkanlığı seçiminde galip geldi.
Smith, ABD tarihindeki ilk 18 yaşındaki belediye başkanı değil ama en genç siyah Amerikalı.
Washington Post'a konuşan Smith, "Annem gözyaşlarını durduramıyor" ifadelerini kullandı.

'30-40 yaşlarında belediye başkanı olmak içime sinmedi'

Smith, "Bir yerden başlamak lazım. Şu anda da belediye başkanı olabilecekken 30-40 yaşlarında belediye başkanı olmak içime sinmedi" diye konuştu.
Smith, Facebook'ta kentin sokak ve temizlik görevlilerine karşı kazandığı zaferi kutlamak için "Arkansas Earle'de daha iyi bir kurum inşa etme zamanı" paylaşımını yaptı. Smity, "İnsanları sandık başına götürmeyi şevklendirdikleri için tüm destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Hepinize gerçekten minnettarım" dedi.
Afro-Amerikan Belediye Başkanları Derneği'nin de başkanı olarak görev yapan Little Rock'ın belediye başkanı Frank Scott Jr, zaferi memnuniyetle karşıladı.
CNN'e konuşan Scott Jr, "Jaylen ve Earle'de, ülkede seçilen en genç Afro-Amerikan belediye başkanı olduğu için heyecanlıyım. Böylesine genç bir yaşta kamu hizmetine girme isteği ve kent için arzu uyandıran hedefleriyle gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.

Savcı olmak istiyor

Öte yandan Smith, belediye başkanlığı görevini yürütürken Arkansas Eyalet Üniversitesi'ndeki eğitimine devam etmeyi planlıyor ve günün birinde olmayı umuyor.
2005 yılında da 18 yaşındaki Michael Sessions, daha liseyi bitirmeden Michigan eyaletindeki Hillsdale kasabasının belediye başkanı olumuştu.
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