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https://sputniknews.com.tr/20221122/ses-yarismasinda-juriyi-buyuleyen-rahibe-kiliseyi-ardinda-birakarak-garson-olmaya-karar-verdi-1063710323.html
Ses yarışmasında jüriyi büyüleyen rahibe, kiliseyi bırakarak garson olmaya karar verdi
Ses yarışmasında jüriyi büyüleyen rahibe, kiliseyi bırakarak garson olmaya karar verdi
İtalya'da yayınlanan ses yarışması 'İtalya'nın Sesi'ndeki performansıyla hem jürinin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Cristina Scuccia isimli bir... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T12:19+0300
2022-11-22T12:27+0300
yaşam
italya
ispanya
katolik kilisesi
rahibe
ses yarışması
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Türkiye'de 'O Ses Türkiye' olarak bilinen yarışmanın İtalya'daki versiyonuna 2014'te katılan Cristina Scuccia isimli bir rahibe, kilisedeki görevlerini bıraktığını duyurdu.Sicilyalı genç rahibe, yarışmaya katıldığı dönem Milan'daki Ursiline Rahibeleri bünyesinde kilisede görev alıyordu. Yarışmada Alicia Keys'in 'No One' şarkısını seslendirerek herkesi büyüleyen ve jürilerden tam puan alan rahibe daha sonra Madonna'nın ünlü 'Like a Virgin' (Bir Bakire Gibi) şarkısını da içeren bir albüm çıkarmış ve albümü Papa Francis'e hediye etme fırsatı bulmuştu.Sesiyle İtalyan kardinallerini dahi büyüleyen 34 yaşındaki rahibe, geçtiğimiz pazar günü katıldığı bir İtalyan talk show programında ise hayatını değiştirecek kararı duyurdu. Verissimo isimli programa burnundaki piercing ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla katılan Scuccia, şu ifadeleri kullandı:Scuccia, psikoloğunun da desteğiyle aldığı bu kararın inancını ardında bıraktığı anlamına gelmediğinin altını çizerek, halen müzik alanında bir kariyere sahip olma hayalinin peşinden gittiğini şöyle dile getirdi:Scuccia, şimdilerde İspanya'da yüzünde bir gülümseme ile garson olarak çalıştığını da sözlerine ekledi.Yarışmanın seçmelerinde kendisine bir grup rahibenin eşlik ettiği Scuccia, o dönem kilisedeki üstü olan baş rahibeden destek alsa da İtalyan Katolik Kilisesi'nin bazı muhafazakar gruplarınca sert bir şekilde eleştirilmişti. Buna gerekçe olarak ise, genç kadının İtalya'nın Dini Bilgiler Hizmetleri tarafından 'pervasız ve hesaplı bir ticari operasyon' olarak tanımladığı 'Like a Virgin' şarkısını seslendirmiş olması gösterilmişti.Kilise içerisinden bir kaynak, Scuccia'nın Kilise'den ayrılmasını şu sözlerle yorumladı:
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italya, ispanya, katolik kilisesi, rahibe, ses yarışması
italya, ispanya, katolik kilisesi, rahibe, ses yarışması

Ses yarışmasında jüriyi büyüleyen rahibe, kiliseyi bırakarak garson olmaya karar verdi

12:19 22.11.2022 (güncellendi: 12:27 22.11.2022)
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinRahibe
Rahibe - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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İtalya'da yayınlanan ses yarışması 'İtalya'nın Sesi'ndeki performansıyla hem jürinin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Cristina Scuccia isimli bir rahibe, kilisedeki görevlerini bırakarak İspanya'da garsonluk yapmaya karar verdiğini açıkladı.
Türkiye'de 'O Ses Türkiye' olarak bilinen yarışmanın İtalya'daki versiyonuna 2014'te katılan Cristina Scuccia isimli bir rahibe, kilisedeki görevlerini bıraktığını duyurdu.
Sicilyalı genç rahibe, yarışmaya katıldığı dönem Milan'daki Ursiline Rahibeleri bünyesinde kilisede görev alıyordu. Yarışmada Alicia Keys'in 'No One' şarkısını seslendirerek herkesi büyüleyen ve jürilerden tam puan alan rahibe daha sonra Madonna'nın ünlü 'Like a Virgin' (Bir Bakire Gibi) şarkısını da içeren bir albüm çıkarmış ve albümü Papa Francis'e hediye etme fırsatı bulmuştu.
Sesiyle İtalyan kardinallerini dahi büyüleyen 34 yaşındaki rahibe, geçtiğimiz pazar günü katıldığı bir İtalyan talk show programında ise hayatını değiştirecek kararı duyurdu. Verissimo isimli programa burnundaki piercing ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla katılan Scuccia, şu ifadeleri kullandı:
"Cesaretle yüreğinizin sesini dinlememiz gerektiğine inanıyorum. Değişim evrimin bir işaretidir ve bu her zaman korkutucu gelebilir. Çünkü kendini sorgulamaktansa bazı kesinliklere demir atmak daha kolaydır. Mutlak bir doğru ya da yanlış var mı ki?"
Scuccia, psikoloğunun da desteğiyle aldığı bu kararın inancını ardında bıraktığı anlamına gelmediğinin altını çizerek, halen müzik alanında bir kariyere sahip olma hayalinin peşinden gittiğini şöyle dile getirdi:
"İnsanların benim hakkımda ne diyeceklerini düşünmeden yüreğimin sesini dinliyorum. Bir inanç sıçraması yaptım ve bir köprünün altında kalmaktan endişelendim, bunu psikoloğuma sık sık söyledim."
Scuccia, şimdilerde İspanya'da yüzünde bir gülümseme ile garson olarak çalıştığını da sözlerine ekledi.
Yarışmanın seçmelerinde kendisine bir grup rahibenin eşlik ettiği Scuccia, o dönem kilisedeki üstü olan baş rahibeden destek alsa da İtalyan Katolik Kilisesi'nin bazı muhafazakar gruplarınca sert bir şekilde eleştirilmişti. Buna gerekçe olarak ise, genç kadının İtalya'nın Dini Bilgiler Hizmetleri tarafından 'pervasız ve hesaplı bir ticari operasyon' olarak tanımladığı 'Like a Virgin' şarkısını seslendirmiş olması gösterilmişti.
Kilise içerisinden bir kaynak, Scuccia'nın Kilise'den ayrılmasını şu sözlerle yorumladı:
"Cristina dünyanın dört bir yanından hem destek hem eleştiri telefonları alıyordu ve o kadar yüksek bir şöhrete ulaştı ki bu durum muhtemelen onu bir kafa karışıklığı içinde bıraktı. Kilise'den ayrılmak onun kendi kararı. Televizyona o kadar çıktıktan sonra belki biraz pusulayı kaybediyorsun. Cristina gençti ve çok fazla baskı altındaydı."
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