https://sputniknews.com.tr/20221122/ses-yarismasinda-juriyi-buyuleyen-rahibe-kiliseyi-ardinda-birakarak-garson-olmaya-karar-verdi-1063710323.html

Ses yarışmasında jüriyi büyüleyen rahibe, kiliseyi bırakarak garson olmaya karar verdi

Ses yarışmasında jüriyi büyüleyen rahibe, kiliseyi bırakarak garson olmaya karar verdi

İtalya'da yayınlanan ses yarışması 'İtalya'nın Sesi'ndeki performansıyla hem jürinin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Cristina Scuccia isimli bir... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T12:19+0300

2022-11-22T12:19+0300

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yaşam

italya

ispanya

katolik kilisesi

rahibe

ses yarışması

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Türkiye'de 'O Ses Türkiye' olarak bilinen yarışmanın İtalya'daki versiyonuna 2014'te katılan Cristina Scuccia isimli bir rahibe, kilisedeki görevlerini bıraktığını duyurdu.Sicilyalı genç rahibe, yarışmaya katıldığı dönem Milan'daki Ursiline Rahibeleri bünyesinde kilisede görev alıyordu. Yarışmada Alicia Keys'in 'No One' şarkısını seslendirerek herkesi büyüleyen ve jürilerden tam puan alan rahibe daha sonra Madonna'nın ünlü 'Like a Virgin' (Bir Bakire Gibi) şarkısını da içeren bir albüm çıkarmış ve albümü Papa Francis'e hediye etme fırsatı bulmuştu.Sesiyle İtalyan kardinallerini dahi büyüleyen 34 yaşındaki rahibe, geçtiğimiz pazar günü katıldığı bir İtalyan talk show programında ise hayatını değiştirecek kararı duyurdu. Verissimo isimli programa burnundaki piercing ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla katılan Scuccia, şu ifadeleri kullandı:Scuccia, psikoloğunun da desteğiyle aldığı bu kararın inancını ardında bıraktığı anlamına gelmediğinin altını çizerek, halen müzik alanında bir kariyere sahip olma hayalinin peşinden gittiğini şöyle dile getirdi:Scuccia, şimdilerde İspanya'da yüzünde bir gülümseme ile garson olarak çalıştığını da sözlerine ekledi.Yarışmanın seçmelerinde kendisine bir grup rahibenin eşlik ettiği Scuccia, o dönem kilisedeki üstü olan baş rahibeden destek alsa da İtalyan Katolik Kilisesi'nin bazı muhafazakar gruplarınca sert bir şekilde eleştirilmişti. Buna gerekçe olarak ise, genç kadının İtalya'nın Dini Bilgiler Hizmetleri tarafından 'pervasız ve hesaplı bir ticari operasyon' olarak tanımladığı 'Like a Virgin' şarkısını seslendirmiş olması gösterilmişti.Kilise içerisinden bir kaynak, Scuccia'nın Kilise'den ayrılmasını şu sözlerle yorumladı:

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italya, ispanya, katolik kilisesi, rahibe, ses yarışması