https://sputniknews.com.tr/20221209/acun-ilicali-genc-yeteneklerimizi-gelistirmeye-yardimci-olabilecek-baska-bir-takim-almak-istiyorum-1064387228.html

Acun Ilıcalı: Genç yeteneklerimizi geliştirmeye yardımcı olabilecek başka bir takım almak istiyorum

Acun Ilıcalı: Genç yeteneklerimizi geliştirmeye yardımcı olabilecek başka bir takım almak istiyorum

Acun Ilıcalı, bir futbol kulübü daha alacağını açıkladı. Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak" dedi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T16:15+0300

2022-12-09T16:15+0300

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acun ilıcalı

spor

hull city

genç

futbolcu

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, genç oyuncuları yetiştirebilme amacıyla bir kulüp daha alacağını açıkladı.Konuya ilişkin Daily Hull'a konuşan Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum. Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221128/acun-ilicalidan-yuzlerce-hull-city-taraftarina-bedava-turkiye-tatili--1063908751.html

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acun ilıcalı, hull city, genç, futbolcu