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https://sputniknews.com.tr/20221209/acun-ilicali-genc-yeteneklerimizi-gelistirmeye-yardimci-olabilecek-baska-bir-takim-almak-istiyorum-1064387228.html
Acun Ilıcalı: Genç yeteneklerimizi geliştirmeye yardımcı olabilecek başka bir takım almak istiyorum
Acun Ilıcalı: Genç yeteneklerimizi geliştirmeye yardımcı olabilecek başka bir takım almak istiyorum
Acun Ilıcalı, bir futbol kulübü daha alacağını açıkladı. Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak" dedi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
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acun ilıcalı
spor
hull city
genç
futbolcu
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, genç oyuncuları yetiştirebilme amacıyla bir kulüp daha alacağını açıkladı.Konuya ilişkin Daily Hull'a konuşan Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum. Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221128/acun-ilicalidan-yuzlerce-hull-city-taraftarina-bedava-turkiye-tatili--1063908751.html
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acun ilıcalı, hull city, genç, futbolcu
acun ilıcalı, hull city, genç, futbolcu

Acun Ilıcalı: Genç yeteneklerimizi geliştirmeye yardımcı olabilecek başka bir takım almak istiyorum

16:15 09.12.2022 (güncellendi: 16:18 09.12.2022)
© Twitter/Acun IlıcalıAcun Ilıcalı, Hull City
Acun Ilıcalı, Hull City - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© Twitter/Acun Ilıcalı
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Acun Ilıcalı, bir futbol kulübü daha alacağını açıkladı. Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak" dedi.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, genç oyuncuları yetiştirebilme amacıyla bir kulüp daha alacağını açıkladı.
Konuya ilişkin Daily Hull'a konuşan Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum. Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullandı.
Hull City - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
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