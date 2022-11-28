https://sputniknews.com.tr/20221128/acun-ilicalidan-yuzlerce-hull-city-taraftarina-bedava-turkiye-tatili--1063908751.html
Acun Ilıcalı'dan yüzlerce Hull City taraftarına bedava Türkiye tatili
Acun Ilıcalı'dan yüzlerce Hull City taraftarına bedava Türkiye tatili
Medya patronu Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz Hull City ekibi kamp için Antalya'ya gelirken çekilişi kazanan 320 taraftar da her şey dahil bedava tatil için... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T08:55+0300
2022-11-28T08:55+0300
2022-11-28T09:09+0300
acun ilıcalı
hull city
spor
antalya
taraftar
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İngiltere'de ikinci lig Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ekibi, 2022 FIFA Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını yapmak üzere dün Antalya’ya geldi. Bununla birlikte Ilıcalı çekilişle belirlenen 320 taraftarı da masraflarını kendi karşıladığı, her şey dahil bir haftalık otel tatili için Antalya'ya götürdü. Bunun İngiliz futbolunda bir ilk olduğuna dikkat çeken İngiliz basınında yer alan haberlerde taraftarların hem uçuş öncesi havalimanında hem de kabin personelleri tarafından Hull City'ye destek ifadelerinin kullanıldığı uçuş esnasında büyük keyif yaşadığı aktarılırken Ilıcalı'dan da övgüyle bahsedildi. Yerel basın Ilıcalı'nın takım yönetiminin iyi olduğunu ve taraftarlarla takımın ilişkisini 'tamir ettiğini' yazdı. Televizyon ağı ITV'nin haberinde de Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas (Noel Baba) Kilisesi'ne gönderme yapılarak "Ilıcalı'nın sakal ve kırmızı kıyafetten haberi olmayabilir ama Noel bu taraftarlar için erken geldi" ifadesini kullandı.Bu jestle ilgili Hull Live sitesine konuşan Ilıcalı, "Hull City taraftarı olmanın bir ayrıcalık haline gelmesini istiyorum" dedi. Bunun zincirleme ilerleyen bir durum olduğunun altını çizen Ilıcalı, "Taraftarları mutlu etmek istiyorum çünkü mutlu olduklarında motivasyonları da yüksek oluyor. Motivasyonları yüksek olduğunda da takımı daha da destekleyeceklerdir. Sanıyorum ilk kez bir futbol kulübü böyle bir şey yapıyor. Büyük bir takım olma yolunda futbol dünyasında popüler olmamız gerekiyor. Kulüpler neden büyük yıldızları renklerine bağlamak istiyor. Çünkü popüler ve daha da büyük olmak istiyorlar. Biz de öyle. Ancak ben her şeyden önce büyük bir topluluk yaratmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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acun ilıcalı, hull city, antalya, taraftar
acun ilıcalı, hull city, antalya, taraftar
Acun Ilıcalı'dan yüzlerce Hull City taraftarına bedava Türkiye tatili
08:55 28.11.2022 (güncellendi: 09:09 28.11.2022) Abone ol
Medya patronu Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz Hull City ekibi kamp için Antalya'ya gelirken çekilişi kazanan 320 taraftar da her şey dahil bedava tatil için Türkiye'de.
İngiltere'de ikinci lig Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ekibi, 2022 FIFA Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını yapmak üzere dün Antalya’ya geldi.
Bununla birlikte Ilıcalı çekilişle belirlenen 320 taraftarı da masraflarını kendi karşıladığı, her şey dahil bir haftalık otel tatili için Antalya'ya götürdü.
Bunun İngiliz futbolunda bir ilk olduğuna dikkat çeken İngiliz basınında yer alan haberlerde taraftarların hem uçuş öncesi havalimanında hem de kabin personelleri tarafından Hull City'ye destek ifadelerinin kullanıldığı uçuş esnasında büyük keyif yaşadığı aktarılırken Ilıcalı'dan da övgüyle bahsedildi. Yerel basın Ilıcalı'nın takım yönetiminin iyi olduğunu ve taraftarlarla takımın ilişkisini 'tamir ettiğini' yazdı.
Televizyon ağı ITV'nin haberinde de Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas (Noel Baba) Kilisesi'ne gönderme yapılarak "Ilıcalı'nın sakal ve kırmızı kıyafetten haberi olmayabilir ama Noel bu taraftarlar için erken geldi" ifadesini kullandı.
Bu jestle ilgili Hull Live sitesine konuşan Ilıcalı, "Hull City taraftarı olmanın bir ayrıcalık haline gelmesini istiyorum" dedi.
Bunun zincirleme ilerleyen bir durum olduğunun altını çizen Ilıcalı, "Taraftarları mutlu etmek istiyorum çünkü mutlu olduklarında motivasyonları da yüksek oluyor. Motivasyonları yüksek olduğunda da takımı daha da destekleyeceklerdir. Sanıyorum ilk kez bir futbol kulübü böyle bir şey yapıyor. Büyük bir takım olma yolunda futbol dünyasında popüler olmamız gerekiyor. Kulüpler neden büyük yıldızları renklerine bağlamak istiyor. Çünkü popüler ve daha da büyük olmak istiyorlar. Biz de öyle. Ancak ben her şeyden önce büyük bir topluluk yaratmak istiyorum" ifadelerini kullandı.