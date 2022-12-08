https://sputniknews.com.tr/20221208/yolcu-secen-taksiciye-trafikten-men-ve-para-cezasi-1064327840.html
Yolcu seçen taksiciye trafikten men ve para cezası
Yolcu seçen taksiciye trafikten men ve para cezası
İstanbul Beşiktaş'ta yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünün izinsiz çalıştığı da tespit edilince bin 823 lira para cezası kesildi. Öte yandan taksi ise 10... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T10:37+0300
2022-12-08T10:37+0300
2022-12-08T10:37+0300
türkiye
taksi
trafik cezası
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064327429_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_73f18f3f4153fddbb36f9c051cedf67a.jpg
İstanbul'da taksi tartışması devam ediyor. Beşiktaş'ta yolcu seçen taksi şoförünün izinsiz çalıştığı tespit edilmesi üzerine bin 823 lira para cezası kesildi.Taksi sürücüsünün Türk yolcu yerine yabancı uyruklu yolcuları aldığı iddia edilmesine üzerine polis harekete geçti. 34 TBR 70 plakalı taksi şoförünün F.E. olduğunu tespit edildi.Trafikten men ve para cezasıYapılan kontroller sonucu sürücü F.E.'ye "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden bin 823 TL ceza kesildi.Taksi ise 10 gün süreyle trafikten men edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221206/istanbulda-10-ayda-15-bin-551-taksi-soforune-ceza-kesildi-1064250887.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064327429_0:0:547:410_1920x0_80_0_0_fe9d09ce2940d5cdc4b9326dae8ad787.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taksi, trafik cezası, istanbul
taksi, trafik cezası, istanbul
Yolcu seçen taksiciye trafikten men ve para cezası
Abone ol
İstanbul Beşiktaş'ta yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünün izinsiz çalıştığı da tespit edilince bin 823 lira para cezası kesildi. Öte yandan taksi ise 10 gün süreyle trafikten men edildi.
İstanbul'da taksi tartışması devam ediyor. Beşiktaş'ta yolcu seçen taksi şoförünün izinsiz çalıştığı tespit edilmesi üzerine bin 823 lira para cezası kesildi.
Taksi sürücüsünün Türk yolcu yerine yabancı uyruklu yolcuları aldığı iddia edilmesine üzerine polis harekete geçti. 34 TBR 70 plakalı taksi şoförünün F.E. olduğunu tespit edildi.
Trafikten men ve para cezası
Yapılan kontroller sonucu sürücü F.E.'ye "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden bin 823 TL ceza kesildi.
Taksi ise 10 gün süreyle trafikten men edildi.