https://sputniknews.com.tr/20221208/yolcu-secen-taksiciye-trafikten-men-ve-para-cezasi-1064327840.html

Yolcu seçen taksiciye trafikten men ve para cezası

Yolcu seçen taksiciye trafikten men ve para cezası

İstanbul Beşiktaş'ta yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünün izinsiz çalıştığı da tespit edilince bin 823 lira para cezası kesildi. Öte yandan taksi ise 10... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T10:37+0300

2022-12-08T10:37+0300

2022-12-08T10:37+0300

türkiye

taksi

trafik cezası

istanbul

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İstanbul'da taksi tartışması devam ediyor. Beşiktaş'ta yolcu seçen taksi şoförünün izinsiz çalıştığı tespit edilmesi üzerine bin 823 lira para cezası kesildi.Taksi sürücüsünün Türk yolcu yerine yabancı uyruklu yolcuları aldığı iddia edilmesine üzerine polis harekete geçti. 34 TBR 70 plakalı taksi şoförünün F.E. olduğunu tespit edildi.Trafikten men ve para cezasıYapılan kontroller sonucu sürücü F.E.'ye "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden bin 823 TL ceza kesildi.Taksi ise 10 gün süreyle trafikten men edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221206/istanbulda-10-ayda-15-bin-551-taksi-soforune-ceza-kesildi-1064250887.html

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taksi, trafik cezası, istanbul