https://sputniknews.com.tr/20221206/istanbulda-10-ayda-15-bin-551-taksi-soforune-ceza-kesildi-1064250887.html

İstanbul'da 10 ayda 15 bin 551 taksi şoförüne ceza kesildi

İstanbul'da 10 ayda 15 bin 551 taksi şoförüne ceza kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılın ilk 10 ayında taksilerle ilgili yapılan şikayetler nedeniyle 15 bin 551 taksi şoförüne ve 10 bin 696 araca, toplam... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T15:27+0300

2022-12-06T15:27+0300

2022-12-06T15:27+0300

türkiye

taksi

ibb

istanbul

ceza

trafik

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İBB'den yapılan açıklamada, 2022'nin ilk 10 ayında taksilerle ilgili 63 bin 844 şikayet iletildiği, bunlardan ispatlanan 28 bin 467'sine yaptırım uygulandığı belirtildi.Bu kapsamda, 15 bin 551 taksi şoförüne ve 10 bin 696 araca toplam 42 bin 560 lira ceza kesildiği ifade edilen açıklamada, şoförlere, yol ve yolcu seçme ile kısa mesafede yolcu almama gibi şikayetlerden dolayı ceza uygulandığı kaydedildi.Açıklamada, şikayetlerin ardından uygulanan ceza oranlarına ilişkin, şu bilgilere yer verildi:

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