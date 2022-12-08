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https://sputniknews.com.tr/20221208/rusya-abd-ile-basketbolcu-griner-ve-rusya-vatandasi-butu-takas-ettik-1064346062.html
ABD ve Rusya, basketbolcu Griner'la Rus vatandaşı But'u takas etti
ABD ve Rusya, basketbolcu Griner'la Rus vatandaşı But'u takas etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, silah ticareti suçlamasıyla senelerden beri ABD’de mahkum olan Rusya vatandaşı Viktor But’un ülkesine iade edilmesi karşılığında... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T16:34+0300
2022-12-08T16:49+0300
rusya
abd
dünya
paul whelan
joe biden
mahkum takası
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “8 Aralık’ta Abu Dabi Havaalanı’nda (Birleşik Arap Emirlikleri) her ikisi de Rusya ile ABD’nin ıslah evlerinde bulunan Rusya vatandaşı Viktor But ile ABD vatandaşı Brittney Griner’in takası başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiştir” denildi.ABD Başkanı Joe Biden ise açıklamasında "ABD, Paul Whelan'ı Rusya'dan kurtarma konusunda henüz başarılı olamadı" dedi.ABD'nin 'Paul Whelan'ı unutmadığını' kaydeden Biden, serbest bırakılmasını sağlamaya çalışmaktan 'asla vazgeçmeyeceklerini' de sözlerine ekledi.
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rusya, abd, paul whelan, joe biden, mahkum takası
rusya, abd, paul whelan, joe biden, mahkum takası

ABD ve Rusya, basketbolcu Griner'la Rus vatandaşı But'u takas etti

16:34 08.12.2022 (güncellendi: 16:49 08.12.2022)
© Sputnik / Valery Melnikov / Multimedya arşivine gidinPaul Whelan
Paul Whelan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Sputnik / Valery Melnikov
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, silah ticareti suçlamasıyla senelerden beri ABD’de mahkum olan Rusya vatandaşı Viktor But’un ülkesine iade edilmesi karşılığında uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla Rusya’da tutuklu bulunan ABD’li basketbol oyuncusu Brittney Griner’in serbest bırakıldığı bir takas gerçekleştirildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “8 Aralık’ta Abu Dabi Havaalanı’nda (Birleşik Arap Emirlikleri) her ikisi de Rusya ile ABD’nin ıslah evlerinde bulunan Rusya vatandaşı Viktor But ile ABD vatandaşı Brittney Griner’in takası başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiştir” denildi.
ABD Başkanı Joe Biden ise açıklamasında "ABD, Paul Whelan'ı Rusya'dan kurtarma konusunda henüz başarılı olamadı" dedi.
ABD'nin 'Paul Whelan'ı unutmadığını' kaydeden Biden, serbest bırakılmasını sağlamaya çalışmaktan 'asla vazgeçmeyeceklerini' de sözlerine ekledi.
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