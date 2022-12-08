https://sputniknews.com.tr/20221208/rusya-abd-ile-basketbolcu-griner-ve-rusya-vatandasi-butu-takas-ettik-1064346062.html

ABD ve Rusya, basketbolcu Griner'la Rus vatandaşı But'u takas etti

ABD ve Rusya, basketbolcu Griner'la Rus vatandaşı But'u takas etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, silah ticareti suçlamasıyla senelerden beri ABD’de mahkum olan Rusya vatandaşı Viktor But’un ülkesine iade edilmesi karşılığında... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T16:34+0300

2022-12-08T16:34+0300

2022-12-08T16:49+0300

rusya

abd

dünya

paul whelan

joe biden

mahkum takası

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “8 Aralık’ta Abu Dabi Havaalanı’nda (Birleşik Arap Emirlikleri) her ikisi de Rusya ile ABD’nin ıslah evlerinde bulunan Rusya vatandaşı Viktor But ile ABD vatandaşı Brittney Griner’in takası başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiştir” denildi.ABD Başkanı Joe Biden ise açıklamasında "ABD, Paul Whelan'ı Rusya'dan kurtarma konusunda henüz başarılı olamadı" dedi.ABD'nin 'Paul Whelan'ı unutmadığını' kaydeden Biden, serbest bırakılmasını sağlamaya çalışmaktan 'asla vazgeçmeyeceklerini' de sözlerine ekledi.

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rusya, abd, paul whelan, joe biden, mahkum takası