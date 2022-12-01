https://sputniknews.com.tr/20221201/kremlin-rusya-ile-abd-arasindaki-mahkum-degisimi-muzakereleri-sessizlik-icinde-yurutulmeli-1064071304.html
Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki mahkum değişimi müzakereleri sessizlik içinde yürütülmeli
Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki mahkum değişimi müzakereleri sessizlik içinde yürütülmeli
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Washington arasında mahkum değişimi gibi hassas bir konudaki temasların alenen yapılmaması gerektiğini belirtti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T23:01+0300
2022-12-01T23:01+0300
2022-12-01T23:01+0300
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rusya
abd
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova ile Washington arasında mahkum değişimi konusu ile ilgili değerlendirmesinde bu konudaki müzakerelerin sessizlik içinde yürütülmesi gerektiğine işaret etti.Peskov, “Bu konuyu konuşmuyoruz ve herkesi bu konuda sessiz kalmaya davet ediyoruz. Bu tür meseleler ancak sessizlik içinde tartışılabilir” açıklamasında bulundu.Kremlin Sözcüsü ayrıca Moskova ile Washington arasındaki temasların yılsonuna kadar yapılmasının planlanmadığını ifade etti.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Washington ve Moskova’nın mahkum değişimi ile ilgili görüşmelere devam ettiğini belirtmişti.
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rusya, abd
Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki mahkum değişimi müzakereleri sessizlik içinde yürütülmeli
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Washington arasında mahkum değişimi gibi hassas bir konudaki temasların alenen yapılmaması gerektiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova ile Washington arasında mahkum değişimi konusu ile ilgili değerlendirmesinde bu konudaki müzakerelerin sessizlik içinde yürütülmesi gerektiğine işaret etti.
Peskov, “Bu konuyu konuşmuyoruz ve herkesi bu konuda sessiz kalmaya davet ediyoruz. Bu tür meseleler ancak sessizlik içinde tartışılabilir” açıklamasında bulundu.
Kremlin Sözcüsü ayrıca Moskova ile Washington arasındaki temasların yılsonuna kadar yapılmasının planlanmadığını ifade etti.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Washington ve Moskova’nın mahkum değişimi ile ilgili görüşmelere devam ettiğini belirtmişti.