https://sputniknews.com.tr/20221201/kremlin-rusya-ile-abd-arasindaki-mahkum-degisimi-muzakereleri-sessizlik-icinde-yurutulmeli-1064071304.html

Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki mahkum değişimi müzakereleri sessizlik içinde yürütülmeli

Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki mahkum değişimi müzakereleri sessizlik içinde yürütülmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Washington arasında mahkum değişimi gibi hassas bir konudaki temasların alenen yapılmaması gerektiğini belirtti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T23:01+0300

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova ile Washington arasında mahkum değişimi konusu ile ilgili değerlendirmesinde bu konudaki müzakerelerin sessizlik içinde yürütülmesi gerektiğine işaret etti.Peskov, “Bu konuyu konuşmuyoruz ve herkesi bu konuda sessiz kalmaya davet ediyoruz. Bu tür meseleler ancak sessizlik içinde tartışılabilir” açıklamasında bulundu.Kremlin Sözcüsü ayrıca Moskova ile Washington arasındaki temasların yılsonuna kadar yapılmasının planlanmadığını ifade etti.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Washington ve Moskova’nın mahkum değişimi ile ilgili görüşmelere devam ettiğini belirtmişti.

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