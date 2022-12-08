https://sputniknews.com.tr/20221208/rapci-sefo-baskan-olursam-sefoyu-getirecegim-diyen-ogrencinin-vaadini-yerine-getirdi-1064334283.html
Rapçi Sefo, 'Başkan olursam Sefo'yu getireceğim' diyen öğrencinin vaadini yerine getirdi
Rapçi Sefo, 'Başkan olursam Sefo'yu getireceğim' diyen öğrencinin vaadini yerine getirdi
Rapçi Sefo, Bursa'da "Beni başkan seçerseniz Sefo'yu getireceğim" diyen çocuk hayranını kırmadı. Kız öğrencinin başkan seçildiğini öğrenen Sefo, Bursa'ya... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T13:05+0300
2022-12-08T13:05+0300
2022-12-08T13:49+0300
sefo
sürpriz
yaşam
okul
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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Rapçi' ödülünün sahibi olan Sefo, dün Bursa'da Hüsnü Züber İlkokulu'nda Tuana isimli bir kız öğrencinin, sınıf başkanı olmak için verdiği vaadini gerçekleştirdi.Bursa'ya giderken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Arkadaşlar Bursa'da okulda bir öğrenci, okul başkanlığına aday olmuş. Vaatlerinden biri beni okula getirtmekmiş, arkadaşımız başkan seçilmiş. Ben okula gidiyorum" dedi.Okulun girişine asılan ‘Hoş geldin Sefo’ pankartıyla karşılanan Sefo, çocuk hayranlarından yoğun ilgi gördü. Çocuklar şarkıcıdan imza almak için yanına koştu.Öğrencilere sürpriz yaptıSefo, müzik dersi işlenen bir sınıfa girerek de öğrencilere sürpriz yaptı. Ders esnasında sınıfa girer girmez, öğrenciler tarafından çığlıklarla karşılandı. Çocuklarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen şarkıcı, o anları da Instagram hesabından paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220920/isabelle-sarkisina-getirdigi-yorumla-unlenen-12-yasindaki-fevzi-sefonun-sahnesine-konuk-oldu-1061431499.html
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Rapçi Sefo, 'Başkan olursam Sefo'yu getireceğim' diyen öğrencinin vaadini yerine getirdi
13:05 08.12.2022 (güncellendi: 13:49 08.12.2022) Abone ol
Rapçi Sefo, Bursa'da "Beni başkan seçerseniz Sefo'yu getireceğim" diyen çocuk hayranını kırmadı. Kız öğrencinin başkan seçildiğini öğrenen Sefo, Bursa'ya giderek okulda konser verdi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Rapçi' ödülünün sahibi olan Sefo, dün Bursa'da Hüsnü Züber İlkokulu'nda Tuana isimli bir kız öğrencinin, sınıf başkanı olmak için verdiği vaadini gerçekleştirdi.
Bursa'ya giderken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Arkadaşlar Bursa'da okulda bir öğrenci, okul başkanlığına aday olmuş. Vaatlerinden biri beni okula getirtmekmiş, arkadaşımız başkan seçilmiş. Ben okula gidiyorum" dedi.
Okulun girişine asılan ‘Hoş geldin Sefo’ pankartıyla karşılanan Sefo, çocuk hayranlarından yoğun ilgi gördü. Çocuklar şarkıcıdan imza almak için yanına koştu.
Öğrencilere sürpriz yaptı
Sefo, müzik dersi işlenen bir sınıfa girerek de öğrencilere sürpriz yaptı. Ders esnasında sınıfa girer girmez, öğrenciler tarafından çığlıklarla karşılandı. Çocuklarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen şarkıcı, o anları da Instagram hesabından paylaştı.