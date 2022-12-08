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https://sputniknews.com.tr/20221208/rapci-sefo-baskan-olursam-sefoyu-getirecegim-diyen-ogrencinin-vaadini-yerine-getirdi-1064334283.html
Rapçi Sefo, 'Başkan olursam Sefo'yu getireceğim' diyen öğrencinin vaadini yerine getirdi
Rapçi Sefo, 'Başkan olursam Sefo'yu getireceğim' diyen öğrencinin vaadini yerine getirdi
Rapçi Sefo, Bursa'da "Beni başkan seçerseniz Sefo'yu getireceğim" diyen çocuk hayranını kırmadı. Kız öğrencinin başkan seçildiğini öğrenen Sefo, Bursa'ya... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T13:05+0300
2022-12-08T13:49+0300
sefo
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yaşam
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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Rapçi' ödülünün sahibi olan Sefo, dün Bursa'da Hüsnü Züber İlkokulu'nda Tuana isimli bir kız öğrencinin, sınıf başkanı olmak için verdiği vaadini gerçekleştirdi.Bursa'ya giderken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Arkadaşlar Bursa'da okulda bir öğrenci, okul başkanlığına aday olmuş. Vaatlerinden biri beni okula getirtmekmiş, arkadaşımız başkan seçilmiş. Ben okula gidiyorum" dedi.Okulun girişine asılan ‘Hoş geldin Sefo’ pankartıyla karşılanan Sefo, çocuk hayranlarından yoğun ilgi gördü. Çocuklar şarkıcıdan imza almak için yanına koştu.Öğrencilere sürpriz yaptıSefo, müzik dersi işlenen bir sınıfa girerek de öğrencilere sürpriz yaptı. Ders esnasında sınıfa girer girmez, öğrenciler tarafından çığlıklarla karşılandı. Çocuklarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen şarkıcı, o anları da Instagram hesabından paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220920/isabelle-sarkisina-getirdigi-yorumla-unlenen-12-yasindaki-fevzi-sefonun-sahnesine-konuk-oldu-1061431499.html
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sefo, sürpriz, okul
sefo, sürpriz, okul

Rapçi Sefo, 'Başkan olursam Sefo'yu getireceğim' diyen öğrencinin vaadini yerine getirdi

13:05 08.12.2022 (güncellendi: 13:49 08.12.2022)
© DHAOlaylara müdahale edilmesini isteyen Sefo, "Arkadaşlar biz buraya eğlenmeye geldik. Kavga etmeye gelmedik. Lütfen sakince burada eğlenelim. Şarkılarımızı söyleyelim. Evlerimize dönelim. Eğlenmeye geldik, gerginliğe hiç gerek yok" diyerek sahneden kalabalığa seslendi.
Olaylara müdahale edilmesini isteyen Sefo, Arkadaşlar biz buraya eğlenmeye geldik. Kavga etmeye gelmedik. Lütfen sakince burada eğlenelim. Şarkılarımızı söyleyelim. Evlerimize dönelim. Eğlenmeye geldik, gerginliğe hiç gerek yok diyerek sahneden kalabalığa seslendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© DHA
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Rapçi Sefo, Bursa'da "Beni başkan seçerseniz Sefo'yu getireceğim" diyen çocuk hayranını kırmadı. Kız öğrencinin başkan seçildiğini öğrenen Sefo, Bursa'ya giderek okulda konser verdi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Rapçi' ödülünün sahibi olan Sefo, dün Bursa'da Hüsnü Züber İlkokulu'nda Tuana isimli bir kız öğrencinin, sınıf başkanı olmak için verdiği vaadini gerçekleştirdi.
Bursa'ya giderken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Arkadaşlar Bursa'da okulda bir öğrenci, okul başkanlığına aday olmuş. Vaatlerinden biri beni okula getirtmekmiş, arkadaşımız başkan seçilmiş. Ben okula gidiyorum" dedi.
Okulun girişine asılan ‘Hoş geldin Sefo’ pankartıyla karşılanan Sefo, çocuk hayranlarından yoğun ilgi gördü. Çocuklar şarkıcıdan imza almak için yanına koştu.

Öğrencilere sürpriz yaptı

Sefo, müzik dersi işlenen bir sınıfa girerek de öğrencilere sürpriz yaptı. Ders esnasında sınıfa girer girmez, öğrenciler tarafından çığlıklarla karşılandı. Çocuklarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen şarkıcı, o anları da Instagram hesabından paylaştı.
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