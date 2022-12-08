https://sputniknews.com.tr/20221208/rapci-sefo-baskan-olursam-sefoyu-getirecegim-diyen-ogrencinin-vaadini-yerine-getirdi-1064334283.html

Rapçi Sefo, 'Başkan olursam Sefo'yu getireceğim' diyen öğrencinin vaadini yerine getirdi

Rapçi Sefo, 'Başkan olursam Sefo'yu getireceğim' diyen öğrencinin vaadini yerine getirdi

Rapçi Sefo, Bursa'da "Beni başkan seçerseniz Sefo'yu getireceğim" diyen çocuk hayranını kırmadı. Kız öğrencinin başkan seçildiğini öğrenen Sefo, Bursa'ya... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T13:05+0300

2022-12-08T13:05+0300

2022-12-08T13:49+0300

sefo

sürpriz

yaşam

okul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057239301_0:516:751:938_1920x0_80_0_0_e1b14ef5204c841454b2e2784fc49c17.jpg

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Rapçi' ödülünün sahibi olan Sefo, dün Bursa'da Hüsnü Züber İlkokulu'nda Tuana isimli bir kız öğrencinin, sınıf başkanı olmak için verdiği vaadini gerçekleştirdi.Bursa'ya giderken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Arkadaşlar Bursa'da okulda bir öğrenci, okul başkanlığına aday olmuş. Vaatlerinden biri beni okula getirtmekmiş, arkadaşımız başkan seçilmiş. Ben okula gidiyorum" dedi.Okulun girişine asılan ‘Hoş geldin Sefo’ pankartıyla karşılanan Sefo, çocuk hayranlarından yoğun ilgi gördü. Çocuklar şarkıcıdan imza almak için yanına koştu.Öğrencilere sürpriz yaptıSefo, müzik dersi işlenen bir sınıfa girerek de öğrencilere sürpriz yaptı. Ders esnasında sınıfa girer girmez, öğrenciler tarafından çığlıklarla karşılandı. Çocuklarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen şarkıcı, o anları da Instagram hesabından paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20220920/isabelle-sarkisina-getirdigi-yorumla-unlenen-12-yasindaki-fevzi-sefonun-sahnesine-konuk-oldu-1061431499.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sefo, sürpriz, okul