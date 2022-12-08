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https://sputniknews.com.tr/20221208/huda-par-genel-baskani-kac-yasinda-cocuk-neye-gore-cocuk-bazilari-15-yasinda-ama-olgun-gosterir-1064350403.html
Hüda-Par Genel Başkanı: Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir
Hüda-Par Genel Başkanı: Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir
Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir" dedi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
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Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, YouTube'da yayın yapan 3S Medya adlı kanalda "Demokrasi Odası" programına konuk oldu.Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğine ilişkin iddialar konusunda, "Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk. Bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir... Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221208/ibb-ismailaga-cemaatine-bagli-hiranur-vakfinin-binasini-muhurledi-1064346253.html
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türkiye, istismar, hüda-par, hüda-par, çocuk, pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar
türkiye, istismar, hüda-par, hüda-par, çocuk, pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar

Hüda-Par Genel Başkanı: Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir

17:04 08.12.2022 (güncellendi: 17:15 08.12.2022)
© AAHür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,
Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir" dedi.
Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, YouTube'da yayın yapan 3S Medya adlı kanalda "Demokrasi Odası" programına konuk oldu.
Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğine ilişkin iddialar konusunda, "Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk. Bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir... Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir" ifadelerini kullandı.
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