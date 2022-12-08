https://sputniknews.com.tr/20221208/huda-par-genel-baskani-kac-yasinda-cocuk-neye-gore-cocuk-bazilari-15-yasinda-ama-olgun-gosterir-1064350403.html

Hüda-Par Genel Başkanı: Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir

Hüda-Par Genel Başkanı: Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir" dedi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T17:04+0300

2022-12-08T17:04+0300

2022-12-08T17:15+0300

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çocuklara yönelik cinsel istismar

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Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, YouTube'da yayın yapan 3S Medya adlı kanalda "Demokrasi Odası" programına konuk oldu.Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğine ilişkin iddialar konusunda, "Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk. Bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir... Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221208/ibb-ismailaga-cemaatine-bagli-hiranur-vakfinin-binasini-muhurledi-1064346253.html

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türkiye, istismar, hüda-par, hüda-par, çocuk, pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar