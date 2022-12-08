https://sputniknews.com.tr/20221208/huda-par-genel-baskani-kac-yasinda-cocuk-neye-gore-cocuk-bazilari-15-yasinda-ama-olgun-gosterir-1064350403.html
Hüda-Par Genel Başkanı: Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir
Hüda-Par Genel Başkanı: Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir
Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir" dedi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T17:04+0300
2022-12-08T17:04+0300
2022-12-08T17:15+0300
türkiye
türkiye
istismar
hüda-par
hüda-par
çocuk
pedofili
çocuklara yönelik cinsel istismar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103332/74/1033327458_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4337bf2dbda6f60c840ca68b06cecbc.jpg
Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, YouTube'da yayın yapan 3S Medya adlı kanalda "Demokrasi Odası" programına konuk oldu.Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğine ilişkin iddialar konusunda, "Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk. Bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir... Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221208/ibb-ismailaga-cemaatine-bagli-hiranur-vakfinin-binasini-muhurledi-1064346253.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103332/74/1033327458_90:0:1290:900_1920x0_80_0_0_150eb5006d8ce2320527123efd275e72.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istismar, hüda-par, hüda-par, çocuk, pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar
türkiye, istismar, hüda-par, hüda-par, çocuk, pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar
Hüda-Par Genel Başkanı: Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir
17:04 08.12.2022 (güncellendi: 17:15 08.12.2022) Abone ol
Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir" dedi.
Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, YouTube'da yayın yapan 3S Medya adlı kanalda "Demokrasi Odası" programına konuk oldu.
Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğine ilişkin iddialar konusunda, "Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk. Bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir... Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir" ifadelerini kullandı.