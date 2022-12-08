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Her gün işinden evine koşarak giden esnaf, uluslararası koşu yarışında üçüncü oldu
Her gün işinden evine koşarak giden esnaf, uluslararası koşu yarışında üçüncü oldu
Bursalı esnaf her gün işinden evine koşup giderek hazırlandığı uluslararası yarışta üçüncü oldu. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T10:45+0300
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esnaf
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Bursa Kapalı Çarşı'da esnaf olan Enver Koç, dükkanını kapattıktan sonra 20 kilometre uzaklıktaki evine her gün koşarak gidiyor. Bu sayede yılın belirli zamanlarında katıldığı yarışlara hazırlık yapıyor.Koç, Kıbrıs'ta düzenlenen Alayköy Uluslararası Maratonunda 60 yaş üstü kategorisinde üçüncü gelmeyi başardı. Madalyasını alıp Bursa'ya dönen Koç'u esnaf arkadaşları tebrik etti.Uzun yıllardır koşu yaptığını ifade eden Enver Koç, "40 yaşından sonra spora başladım, maratonlara katılmaya başladım, çok sayıda madalyam var, her gün işimden 20 kilometre uzaklıktaki evime koşarak gidiyorum. Bu sayede yarışlara katılıyorum. Kıbrıs'ta düzenlenen Uluslararası Alayköy maratonunda 60 yaş üstü kategorisinde üçüncü oldum. Çok mutluyum" dedi.
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türkiye, bursa, esnaf, koşu, koşu yarışı
türkiye, bursa, esnaf, koşu, koşu yarışı

Her gün işinden evine koşarak giden esnaf, uluslararası koşu yarışında üçüncü oldu

10:45 08.12.2022 (güncellendi: 10:51 08.12.2022)
© İHA / BURAK TÜRKERBursalı esnaf her gün işinden evine koşup giderek hazırlandığı uluslararası yarışta üçüncü oldu.
Bursalı esnaf her gün işinden evine koşup giderek hazırlandığı uluslararası yarışta üçüncü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© İHA / BURAK TÜRKER
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Bursalı esnaf her gün işinden evine koşup giderek hazırlandığı uluslararası yarışta üçüncü oldu.
Bursa Kapalı Çarşı'da esnaf olan Enver Koç, dükkanını kapattıktan sonra 20 kilometre uzaklıktaki evine her gün koşarak gidiyor. Bu sayede yılın belirli zamanlarında katıldığı yarışlara hazırlık yapıyor.
Koç, Kıbrıs'ta düzenlenen Alayköy Uluslararası Maratonunda 60 yaş üstü kategorisinde üçüncü gelmeyi başardı. Madalyasını alıp Bursa'ya dönen Koç'u esnaf arkadaşları tebrik etti.
Uzun yıllardır koşu yaptığını ifade eden Enver Koç, "40 yaşından sonra spora başladım, maratonlara katılmaya başladım, çok sayıda madalyam var, her gün işimden 20 kilometre uzaklıktaki evime koşarak gidiyorum. Bu sayede yarışlara katılıyorum. Kıbrıs'ta düzenlenen Uluslararası Alayköy maratonunda 60 yaş üstü kategorisinde üçüncü oldum. Çok mutluyum" dedi.
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