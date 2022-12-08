https://sputniknews.com.tr/20221208/esan-madencilik-iscisi-bu-kolelik-sistemine-eczacibasina-sendikayi-getirecegiz-1064352170.html

Esan Madencilik işçisi: ‘Bu kölelik sistemine, Eczacıbaşı’na sendikayı getireceğiz’

Esan Madencilik işçisi: ‘Bu kölelik sistemine, Eczacıbaşı’na sendikayı getireceğiz’

Esan Madencilik’in taşeronu Sargın İnşaat işçisi Uğur Meşe, Balya’daki maden sahasında işten atılmaları hakkında “İçeride arkadaşlarımın şikayetlerini gördüm... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T18:02+0300

2022-12-08T18:02+0300

2022-12-08T18:02+0300

seyir hali

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balya

balıkesir

maden

sendika

işveren

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Esan Madencilik işçisi: ‘Bu kölelik sistemine, Eczacıbaşı’na sendikayı getireceğiz’ Esan Madencilik işçisi: ‘Bu kölelik sistemine, Eczacıbaşı’na sendikayı getireceğiz’

Eczacıbaşı Holding’e ait Esan Madencilik’in taşeronu Sargın İnşaat işçisi Uğur Meşe, Balya’da firmanın kuzey sahasında işten çıkarmaları ve şirketin sahaya dair iddialarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Meşe, sendikalaşma kararını alma sürecini “Eczacıbaşı’nın uluslararası kuzey Sargın taşeronunda işe başlayalı bir ay oldu. Başlama sürecinden sonra içeride arkadaşlarımın şikayetleri olduğunu gördüm. Haklarının yenildiğini gördüm. 3 ayda 6 ayda bir aldıkları ikramiyelerin bile ‘baretini çıkarmış’ gibi gereksiz sebeplerden dolayı kesintiye uğratıldığını gördüm. 2500 alacaksa eline geçen ikramiye 600 TL, bunlar komik rakamlardır. Hak yenildiğini gördüm. Arkadaşlar ‘sendika olayına girelim, hakkımızı arayalım’ dediler. Ben de Balıkesir Balyalıyım, desteğimi arkadaşlarıma verdim. 1-2 kişi derken 150 kişilik bir sendika sayısına vardık. Tek hatamız aramızda bunu dillendirdik. Dillendirmeseydik yeterli sayıya ulaşırdık ama aramızda bunları yönetime ileten arkadaşlar da oldu” diye aktardı.‘240 kişiye yakın işçinin işine son verdiler’Sendikalaşmanın duyulması üzerine Hüseyin Sargın’ın toplantı aldığını söyleyen Meşe, bahsi geçen toplantıda işten çıkarmaların duyurulduğunu “Bir gün ansızın bir toplantı yapıldı. 4-12 vardiyasına girecektik. Hüseyin Sargın taşeronunun sahibi ve ortağının toplantı yapmak istediğini söylediler. 8-4 vardiyasından çıkanlar da geldi. ‘Bize Eczacıbaşı’ndan bir yazı ulaştı jeolojik yapının değiştiğini, çıkan madenin çamurlu çıktığını bunun da Eczacıbaşı’nı zarara uğrattığını, üretim durduğu için 240 kişinin işten çıkarılacağını söyledi. Bir şey de diyemedik. 4-12 vardiyasına girdik 200-320 çalışan neredeyse var. ‘Kim çıkacak kim kalacak’ diye tereddüt başladı. 240 kişi çıkacak 60-80 kişi çalışmaya devam edecek. Beklemeye başladık. Bir kısmımızı telefonla aradılar, gelmememizi söylediler. Diğerlerine vardiya bittiğinde kimimize ortasında yeryüzüne çıkarılarak işine son verildi. 240 kişiye yakın işçinin işine son verdiler” diye ifade etti.‘Yaklaşık olarak 2004 yılından beri faaliyet gösteren bir madendir’İşten çıkarmaların üzerine greve başladıklarını belirten Meşe, sahanın verimine dair görüşlerini “Son verdikleri gün Eczacıbaşı'nın önünde greve başladık. Bugün dördüncü günü, bugün Balya halkına basın açıklaması yapacağız. Çok komik, maden yaklaşık olarak 2004 yılından beri faaliyet gösteren bir madendir. Bizim çalıştığımız kuzey Sargın’ın sahası ile Eczacıbaşı’nın sahası arasında 1,5 km mesafe var. Eczacıbaşı çalışır, maden çıkarırken bizim çalıştığımız saha onların deyişiyle bir anda değişmiş. Önceden Dedeman sahasıydı. Kürekle çok maden çıkardım. Dedeman miras kavgasına girince burayı Eczacıbaşı’na sattı. Dedemanda vinçle çıkarıyorduk. Eczacıbaşı 7.5-5 metrelik bir baca girdi, kepçeyle çıkıyor.1 km ötede değişmeyen coğrafi yapı 1 km ileride değişebilir mi? Bir anda değişebilir mi? Eczacıbaşı zaten çıkacak madenin ne kadar olduğunu önceden yapılan sondajlar sonucunda bellidir. Böyle bir sebep uydurması mantığa tamamen aykırıdır. Sendikaya karşı olduğu içindir” diye vurguladı.‘İşçiyi zaten çıkarıyorsun bir de montu istiyorsunuz’Meşe, eylem sırasında Sargın İnşaat’ın kendilerine karşı tutumunu “Bir işçi 5 ay önce girmiş. ‘15-20 yıllık iş, ben burda çalışırım ve devam ederim’ demiş. 100 bin kredi çekmiş. Sendikaya da üye değil, üye olanların yanında üye olmayanlar da yandı. Kurunun yanında yaş da yandı. Nasıl ödeyeceğim diye güvenliğin kapısında ağlamaya başladı. Biz bir yandan onu teselli ediyoruz. Poşetler elimizde güvenliğin kapısındayız, içeri 5’er alıyorlar. Çıkış kartlarını imzalatıyorlar, biz sendikalılar imzalamadık. İmza atanların çıkışını yaptılar. Sendikalı olanların çıkışını 2.5 gün sonra verdiler. Dün maaş günümüzdü. Sendika üyelerinin maaşlarını yatırmadılar. İsyan ettik sonra telefon geldi, ‘maaşlarınız şu sebeple yatmadı’ dendi. ‘Arkadaşlar baretleri de geç teslim etmiş’ dediler. Herkesin şimdi teslim ettiğini söyledik. Ayın 8 inde yatacağına dair söz verdiler. Hüseyin Sargın eylem boyunca giyilen montların onlara ait olduğunu, üzerinde yazan sargın yazısının onu rahatsız ettiğini söyledi. Araç yolladı. Adam yazın gelmiş kışlık getirmemiş, o mont bir buçuk yıldır giyiyoruz. O mont artık hakkımızdır. İşçiyi zaten çıkarıyorsun bir de montu istiyorsunuz. Bugün maaşları yatırırlar, montların ücretini de keserler diye tahmin ediyoruz. Bu kölelik sistemine, Eczacıbaşı’na sendikayı getireceğiz” diye ifade etti.

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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