https://sputniknews.com.tr/20221208/erzincanda-kimyasal-madde-yuklu-tirda-sizinti-1064336136.html
Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda sızıntı
Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda sızıntı
Erzincan'da kimyasal madde taşıyan tırda yaşanan sızıntıya ekipler müdahale ediyor. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T13:42+0300
2022-12-08T13:42+0300
2022-12-08T13:42+0300
türkiye
erzincan
tır şöförü
kimyasal
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İran'dan Balıkesir'e hidroklorik asit taşıyan tırda sızıntı fark eden sürücüler, tır şoförünü uyardı.Erzincan-Erzurum kara yolunun Mutu mevkisinde aracı yol kenarına çeken tır sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.Özel kıyafetli AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı tıra müdahale etti, jandarmanın olay yeri inceleme ekibi ise bölgede inceleme yaptı.İtfaiye ekipleri de bölgede detaylı temizlik çalışması yürüttü.Sabun ve tuz ruhu üretiminde kullanıldığı belirtilen kimyasal maddenin, başka bir tıra nakledileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221205/kuzey-marmara-otoyolunda-kimyasal-maddeye-rastlandi--1064210817.html
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erzincan, tır şöförü, kimyasal
erzincan, tır şöförü, kimyasal
Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda sızıntı
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Erzincan'da kimyasal madde taşıyan tırda yaşanan sızıntıya ekipler müdahale ediyor.
İran'dan Balıkesir'e hidroklorik asit taşıyan tırda sızıntı fark eden sürücüler, tır şoförünü uyardı.
Erzincan-Erzurum kara yolunun Mutu mevkisinde aracı yol kenarına çeken tır sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Özel kıyafetli AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı tıra müdahale etti, jandarmanın olay yeri inceleme ekibi ise bölgede inceleme yaptı.
İtfaiye ekipleri de bölgede detaylı temizlik çalışması yürüttü.
Sabun ve tuz ruhu üretiminde kullanıldığı belirtilen kimyasal maddenin, başka bir tıra nakledileceği öğrenildi.