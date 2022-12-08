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Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda sızıntı
Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda sızıntı
Erzincan'da kimyasal madde taşıyan tırda yaşanan sızıntıya ekipler müdahale ediyor. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T13:42+0300
2022-12-08T13:42+0300
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erzincan
tır şöförü
kimyasal
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İran'dan Balıkesir'e hidroklorik asit taşıyan tırda sızıntı fark eden sürücüler, tır şoförünü uyardı.Erzincan-Erzurum kara yolunun Mutu mevkisinde aracı yol kenarına çeken tır sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.Özel kıyafetli AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı tıra müdahale etti, jandarmanın olay yeri inceleme ekibi ise bölgede inceleme yaptı.İtfaiye ekipleri de bölgede detaylı temizlik çalışması yürüttü.Sabun ve tuz ruhu üretiminde kullanıldığı belirtilen kimyasal maddenin, başka bir tıra nakledileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221205/kuzey-marmara-otoyolunda-kimyasal-maddeye-rastlandi--1064210817.html
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erzincan, tır şöförü, kimyasal
erzincan, tır şöförü, kimyasal

Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda sızıntı

13:42 08.12.2022
© İHA / NECATİ İVGİNHatay’da karayolunda durdurulan tır sürücüsünün, hız ihlallerinin takograf kayıtlarına geçmesini önlemek için aracın motor hareket sensörü üzerine mıknatıs yerleştirdiği ortaya çıktı.
Hatay’da karayolunda durdurulan tır sürücüsünün, hız ihlallerinin takograf kayıtlarına geçmesini önlemek için aracın motor hareket sensörü üzerine mıknatıs yerleştirdiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© İHA / NECATİ İVGİN
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Erzincan'da kimyasal madde taşıyan tırda yaşanan sızıntıya ekipler müdahale ediyor.
İran'dan Balıkesir'e hidroklorik asit taşıyan tırda sızıntı fark eden sürücüler, tır şoförünü uyardı.
Erzincan-Erzurum kara yolunun Mutu mevkisinde aracı yol kenarına çeken tır sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Özel kıyafetli AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı tıra müdahale etti, jandarmanın olay yeri inceleme ekibi ise bölgede inceleme yaptı.
İtfaiye ekipleri de bölgede detaylı temizlik çalışması yürüttü.
Sabun ve tuz ruhu üretiminde kullanıldığı belirtilen kimyasal maddenin, başka bir tıra nakledileceği öğrenildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal maddeye rastlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
YAŞAM
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal maddeye rastlandı
5 Aralık, 16:36
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