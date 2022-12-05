https://sputniknews.com.tr/20221205/kuzey-marmara-otoyolunda-kimyasal-maddeye-rastlandi--1064210817.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal maddeye rastlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal maddeye rastlandı

İstanbul Arnavutköy'de, Kuzey Marmara Otoyolu kenarına dökülen kimyasal madde yetkilileri alarma geçirdi. Atığın yanına AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T16:36+0300

2022-12-05T16:36+0300

2022-12-05T16:36+0300

yaşam

türkiye

istanbul

kimyasal

kimyasal atık

kimyasal madde

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Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağında yol kenarına kimyasal madde döküldüğü ihbarı yapıldı.Bunun üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.Özel kıyafetli görevliler atığın döküldüğü alanda inceleme başlattı.Atıktan numune alan ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221105/eski-nisanlisinin-yuzune-kimyasal-madde-atti-agirlastirilmis-muebbet-hapis-isteniyor-1063096133.html

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türkiye, istanbul, kimyasal, kimyasal atık, kimyasal madde