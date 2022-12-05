https://sputniknews.com.tr/20221205/kuzey-marmara-otoyolunda-kimyasal-maddeye-rastlandi--1064210817.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal maddeye rastlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal maddeye rastlandı
İstanbul Arnavutköy'de, Kuzey Marmara Otoyolu kenarına dökülen kimyasal madde yetkilileri alarma geçirdi. Atığın yanına AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T16:36+0300
2022-12-05T16:36+0300
2022-12-05T16:36+0300
yaşam
türkiye
istanbul
kimyasal
kimyasal atık
kimyasal madde
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Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağında yol kenarına kimyasal madde döküldüğü ihbarı yapıldı.Bunun üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.Özel kıyafetli görevliler atığın döküldüğü alanda inceleme başlattı.Atıktan numune alan ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221105/eski-nisanlisinin-yuzune-kimyasal-madde-atti-agirlastirilmis-muebbet-hapis-isteniyor-1063096133.html
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türkiye, istanbul, kimyasal, kimyasal atık, kimyasal madde
türkiye, istanbul, kimyasal, kimyasal atık, kimyasal madde
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal maddeye rastlandı
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İstanbul Arnavutköy'de, Kuzey Marmara Otoyolu kenarına dökülen kimyasal madde yetkilileri alarma geçirdi. Atığın yanına AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağında yol kenarına kimyasal madde döküldüğü ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Özel kıyafetli görevliler atığın döküldüğü alanda inceleme başlattı.
Atıktan numune alan ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.