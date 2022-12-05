Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221205/kuzey-marmara-otoyolunda-kimyasal-maddeye-rastlandi--1064210817.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal maddeye rastlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal maddeye rastlandı
İstanbul Arnavutköy'de, Kuzey Marmara Otoyolu kenarına dökülen kimyasal madde yetkilileri alarma geçirdi. Atığın yanına AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T16:36+0300
2022-12-05T16:36+0300
yaşam
türkiye
istanbul
kimyasal
kimyasal atık
kimyasal madde
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064210670_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5d5e9cc3e81d164c4b09500c828ecd0.jpg
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağında yol kenarına kimyasal madde döküldüğü ihbarı yapıldı.Bunun üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.Özel kıyafetli görevliler atığın döküldüğü alanda inceleme başlattı.Atıktan numune alan ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221105/eski-nisanlisinin-yuzune-kimyasal-madde-atti-agirlastirilmis-muebbet-hapis-isteniyor-1063096133.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064210670_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_d1b7265f2d7cdd5bf63645e326f01369.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, kimyasal, kimyasal atık, kimyasal madde
türkiye, istanbul, kimyasal, kimyasal atık, kimyasal madde

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal maddeye rastlandı

16:36 05.12.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAKKuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal maddeye rastlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal maddeye rastlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAK
Abone olTelegram
İstanbul Arnavutköy'de, Kuzey Marmara Otoyolu kenarına dökülen kimyasal madde yetkilileri alarma geçirdi. Atığın yanına AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağında yol kenarına kimyasal madde döküldüğü ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Özel kıyafetli görevliler atığın döküldüğü alanda inceleme başlattı.
Atıktan numune alan ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
YAŞAM
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde attı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor
5 Kasım, 11:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала