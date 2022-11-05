https://sputniknews.com.tr/20221105/eski-nisanlisinin-yuzune-kimyasal-madde-atti-agirlastirilmis-muebbet-hapis-isteniyor-1063096133.html
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde attı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde attı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor
Konya'da, eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in yüzüne kimyasal madde atan tutuklu Sabit Türk'e 'canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs'... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T11:51+0300
2022-11-05T11:51+0300
2022-11-05T11:51+0300
yaşam
kadın
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadına yönelik taciz
kadına hakaret
mahkeme
yargılama
müebbet
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Konya'da yaşanan olayda, Merve Küçüktekin'in evine gelen 1.5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, "Su sayacına bakacağız abla" diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı.Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Dökülen sıvı madde nedeniyle Küçüktekin'in evinin demir kapısının boya kalıntısı üzerinde erime, kalkma ve deforme olduğunun saptandığı belirtildi.İddianamede, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan incelemede dökülen sıvı kimyasal maddede kuvvetli asit olduğu ve kuvvetli asitlerin de genelde tahriş edici ve aşındırıcı özelliğe sahip olduğu anlatıldı.Sabit Türk'ün, 2 yıldır Küçüktekin'i rahatsız ettiği olaydan 4 gün önce tehdit mesajları attığına, 1 gün önce de Küçüktekin'in iş yerine gittiğine ve keşif yaptığının kamera kaydıyla tespit edildiğine yer verildi.Sabit Türk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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kadın, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz, kadına hakaret, mahkeme, yargılama, müebbet
kadın, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz, kadına hakaret, mahkeme, yargılama, müebbet
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde attı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor
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Konya'da, eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in yüzüne kimyasal madde atan tutuklu Sabit Türk'e 'canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Konya'da yaşanan olayda, Merve Küçüktekin'in evine gelen 1.5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, "Su sayacına bakacağız abla" diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı.
Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Dökülen sıvı madde nedeniyle Küçüktekin'in evinin demir kapısının boya kalıntısı üzerinde erime, kalkma ve deforme olduğunun saptandığı belirtildi.
İddianamede, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan incelemede dökülen sıvı kimyasal maddede kuvvetli asit olduğu ve kuvvetli asitlerin de genelde tahriş edici ve aşındırıcı özelliğe sahip olduğu anlatıldı.
Sabit Türk'ün, 2 yıldır Küçüktekin'i rahatsız ettiği olaydan 4 gün önce tehdit mesajları attığına, 1 gün önce de Küçüktekin'in iş yerine gittiğine ve keşif yaptığının kamera kaydıyla tespit edildiğine yer verildi.
Sabit Türk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.