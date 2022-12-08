https://sputniknews.com.tr/20221208/elon-musk-twitterda-2-kuzenini-ise-aldi--1064321976.html
Elon Musk, Twitter'da 2 kuzenini işe aldı
Elon Musk, Twitter'da 2 kuzenini işe aldı
Twitter'ı satın aldıktan sonra tek başına yönetime geçen Elon Musk, hem şirket içinden hem de uzmanlardan gelen tepkilere rağmen yeni adımlar atmaya devam... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T04:12+0300
2022-12-08T04:12+0300
2022-12-08T04:12+0300
yaşam
elon musk
twitter
işten çıkarma
akraba
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Nisan ayında Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar teklif ederek tüm dikkatleri çeken Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ekim sonunda süreci tamamlamış ve hem görevdeki CEO'yu hem de üst düzey yöneticileri kovarak tek başına Twitter’ın başına geçmişti.Binlerce kişiyi işten çıkaran, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandıran Musk, yeni çalışma vizyonunu kabul ettirmeye çalışırken dikkat çeken bir adım attı.Sözcü'nün Business Insider’dan aktardığı habere göre, Elon Musk, amcasının oğulları Andrew ve James’ı Twitter’da işe aldı. Andrew Musk yazılım projelerinde çalışırken, James Musk ise çeşitli konutlarda Elon Musk’a yardımcı oluyor.Avukat James Baker'ın işine son verdi Öte yandan, Elon Musk, bugün yaptığı duyuruda Twitter’ın avukatı James Baker’ı işten kovduğunu açıkladı.Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Musk, “Halk diyaloğu için önemli olan bilgilerin gizlenmesindeki muhtemel rolüne ilişkin endişeler nedeniyle bugün Twitter’dan çıkarıldı” ifadelerini kullandı.Musk, işten çıkarılmadan önce Baker’ın konuyla ilgili bilgisine başvurulduğunu belirterek, avukatın verdiği yanıtların 'inandırıcı olmadığını' ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221207/elon-musk-en-zengin-insan-unvanini-20-dakikaligina-kaybetti-1064319211.html
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elon musk, twitter , işten çıkarma, akraba
elon musk, twitter , işten çıkarma, akraba
Elon Musk, Twitter'da 2 kuzenini işe aldı
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Twitter'ı satın aldıktan sonra tek başına yönetime geçen Elon Musk, hem şirket içinden hem de uzmanlardan gelen tepkilere rağmen yeni adımlar atmaya devam ediyor. Binlerce kişiyi işten çıkaran ve uzaktan çalışmayı sonlandıran Musk, aile üyelerini işe almaya başladı.
Nisan ayında Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar teklif ederek tüm dikkatleri çeken Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ekim sonunda süreci tamamlamış ve hem görevdeki CEO'yu hem de üst düzey yöneticileri kovarak tek başına Twitter’ın başına geçmişti.
Binlerce kişiyi işten çıkaran, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandıran Musk, yeni çalışma vizyonunu kabul ettirmeye çalışırken dikkat çeken bir adım attı.
Sözcü'nün Business Insider’dan aktardığı habere
göre, Elon Musk, amcasının oğulları Andrew ve James’ı Twitter’da işe aldı. Andrew Musk
yazılım projelerinde çalışırken, James Musk
ise çeşitli konutlarda Elon Musk’a yardımcı oluyor.
Avukat James Baker'ın işine son verdi
Öte yandan, Elon Musk, bugün yaptığı duyuruda Twitter’ın avukatı James Baker’ı işten kovduğunu açıkladı.
Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Musk, “Halk diyaloğu için önemli olan bilgilerin gizlenmesindeki muhtemel rolüne ilişkin endişeler nedeniyle bugün Twitter’dan çıkarıldı” ifadelerini kullandı.
Musk, işten çıkarılmadan önce Baker’ın konuyla ilgili bilgisine başvurulduğunu belirterek, avukatın verdiği yanıtların 'inandırıcı olmadığını' ifade etti.