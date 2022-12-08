https://sputniknews.com.tr/20221208/elon-musk-twitterda-2-kuzenini-ise-aldi--1064321976.html

Elon Musk, Twitter'da 2 kuzenini işe aldı

Elon Musk, Twitter'da 2 kuzenini işe aldı

Twitter'ı satın aldıktan sonra tek başına yönetime geçen Elon Musk, hem şirket içinden hem de uzmanlardan gelen tepkilere rağmen yeni adımlar atmaya devam... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T04:12+0300

2022-12-08T04:12+0300

2022-12-08T04:12+0300

yaşam

elon musk

twitter

işten çıkarma

akraba

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Nisan ayında Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar teklif ederek tüm dikkatleri çeken Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ekim sonunda süreci tamamlamış ve hem görevdeki CEO'yu hem de üst düzey yöneticileri kovarak tek başına Twitter’ın başına geçmişti.Binlerce kişiyi işten çıkaran, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandıran Musk, yeni çalışma vizyonunu kabul ettirmeye çalışırken dikkat çeken bir adım attı.Sözcü'nün Business Insider’dan aktardığı habere göre, Elon Musk, amcasının oğulları Andrew ve James’ı Twitter’da işe aldı. Andrew Musk yazılım projelerinde çalışırken, James Musk ise çeşitli konutlarda Elon Musk’a yardımcı oluyor.Avukat James Baker'ın işine son verdi Öte yandan, Elon Musk, bugün yaptığı duyuruda Twitter’ın avukatı James Baker’ı işten kovduğunu açıkladı.Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Musk, “Halk diyaloğu için önemli olan bilgilerin gizlenmesindeki muhtemel rolüne ilişkin endişeler nedeniyle bugün Twitter’dan çıkarıldı” ifadelerini kullandı.Musk, işten çıkarılmadan önce Baker’ın konuyla ilgili bilgisine başvurulduğunu belirterek, avukatın verdiği yanıtların 'inandırıcı olmadığını' ifade etti.

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elon musk, twitter , işten çıkarma, akraba