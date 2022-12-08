https://sputniknews.com.tr/20221208/disney-plustan-turkiye-fiyatlarina-zam-1064334041.html

Disney Plus'tan Türkiye fiyatlarına zam

Disney Plus'tan Türkiye fiyatlarına zam

Çevrimiçi dizi ve film platformu Disney Plus, üyelik ücretlerine zam yaptı. Hem aylık hem yıllık abonelikler için yapılan zamların oranı, yüzde 85'in üzerinde... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T12:59+0300

2022-12-08T12:59+0300

2022-12-08T12:59+0300

yaşam

disney

üyelik

ücret

zam

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Türkiye'de 14 Haziran'da yayına başlayan Disney Plus, abonelik ücretlerine zam yaptı. 5 aylık süreçte aylık 34.99 TL ya da yıllık 349.90 TL ödenerek abone olunabilen Disney+'ta zam sonrasında aylık abonelik 64.99 TL, yıllık abonelik ise tam 649.90 TL oldu.Konuyla ilgili olarak Disney+'ın resmi web sitesinde yer alan açıklama şöyle:"Disney+’ın üyelik ücretleri* kaydolduğunuz üyelik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir:Aylık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar Disney+’a aylık 64.99 TL karşılığında kaydolabilir.Yıllık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar yıllık 649.90 TL ödeyerek Disney+’a tüm yıl boyunca erişebilir.Not: Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır."

https://sputniknews.com.tr/20221024/apple-music-ve-tv-ucretleri-ilk-kez-artti-1062664839.html

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disney, üyelik, ücret, zam