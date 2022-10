https://sputniknews.com.tr/20221024/apple-music-ve-tv-ucretleri-ilk-kez-artti-1062664839.html

Apple Music ve TV+ ücretleri ilk kez arttı

Apple, ABD’de artan lisans maliyetlerini gerekçe göstererek Apple Music ve Apple TV+ hizmetlerinin fiyatlarını ilk kez artırdı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

Apple Inc., ABD’de artan lisans maliyetlerini gerekçe göstererek Apple Music ve Apple TV+ hizmetlerinin fiyatlarını ilk kez artırdığını duyurdu. Şirket ayrıca, Apple One paketlerine de zam yaptıklarını bildirdi.Şirket, Apple Music'in aylık fiyatını 9.99 dolardan 10.99 dolara çıkararak, Spotify Technology ve Amazon’un sunduğu hizmetlerinden daha pahalı hale getirdi.Bloomberg'in aktardığına göre, Apple TV+'ın fiyatını ise 4.99 dolardan 6.99 dolara çıkaran şirket, rakipleri olan Netflix ve Warner Bros.’dan daha düşük fiyattan hizmet sunmaya devam edecek.Şirket ayrıca, Apple One paketini 2 dolar artırarak 16.95 dolara çıkardığını açıkladı.Apple son yıllarda, şirket satışlarının neredeyse dörtte birini oluşturan hizmetlerden daha fazla gelir elde etmeyi amaçladığını duyurmuştu.

