Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221019/apple-tv-hdnin-satisi-durduruldu-1062488931.html
Apple TV HD'nin satışı durduruldu
Apple TV HD'nin satışı durduruldu
Bir üst model olan Apple TV 4K'yi duyuran teknoloji devi Apple, Apple TV HD'nin satışını durdurma kararı aldı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T14:32+0300
2022-10-19T14:32+0300
yaşam
apple
apple tv
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/67/1040046770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c81927fa8a57a4bde2fdf3f6f5dab2f.jpg
Teknoloji devi Apple, geçen aylarda üçüncü nesil Apple TV 4K'yi duyurmasının ardından Apple TV HD'nin satışını tamamen sonlandırdı.Ürün, firmanın çevrimiçi satış mağazasından kaldırıldı.2015'te piyasaya sürülen ürün, Siri desteği almasına rağmen 4K çözünürlük desteği sunamaması nedeniyle gözden düşmüştü.149 dolar fiyatla kullanıcılara sunulan Apple TV HD'nin müzik oynatabilme ve oyun oynayabilme özellikleri bulunuyordu. Bununla birlikte yeni Apple TV 4K'nin 64 gb'lık versiyonunda Ethernet ve Thread bağlantı desteği yer almıyor.Kullanıcılar, internet bağlantısı için 128 gb'lık versiyonu almak durumunda kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220816/apple-iphoneda-reklam-gostermeye-baslayacak-1059976412.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/67/1040046770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15dfc1486efb47e1fcbddb82868beeb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
apple, apple tv, satış
apple, apple tv, satış

Apple TV HD'nin satışı durduruldu

14:32 19.10.2022
© REUTERS / Aly SongApple - logo
Apple - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© REUTERS / Aly Song
Abone olTelegram
Bir üst model olan Apple TV 4K'yi duyuran teknoloji devi Apple, Apple TV HD'nin satışını durdurma kararı aldı.
Teknoloji devi Apple, geçen aylarda üçüncü nesil Apple TV 4K'yi duyurmasının ardından Apple TV HD'nin satışını tamamen sonlandırdı.
Ürün, firmanın çevrimiçi satış mağazasından kaldırıldı.
2015'te piyasaya sürülen ürün, Siri desteği almasına rağmen 4K çözünürlük desteği sunamaması nedeniyle gözden düşmüştü.
149 dolar fiyatla kullanıcılara sunulan Apple TV HD'nin müzik oynatabilme ve oyun oynayabilme özellikleri bulunuyordu.
Bununla birlikte yeni Apple TV 4K'nin 64 gb'lık versiyonunda Ethernet ve Thread bağlantı desteği yer almıyor.
Kullanıcılar, internet bağlantısı için 128 gb'lık versiyonu almak durumunda kalıyor.
Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
DÜNYA
Apple, iPhone’da reklam göstermeye başlayacak
16 Ağustos, 04:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала