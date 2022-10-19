https://sputniknews.com.tr/20221019/apple-tv-hdnin-satisi-durduruldu-1062488931.html

Apple TV HD'nin satışı durduruldu

Apple TV HD'nin satışı durduruldu

Bir üst model olan Apple TV 4K'yi duyuran teknoloji devi Apple, Apple TV HD'nin satışını durdurma kararı aldı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T14:32+0300

2022-10-19T14:32+0300

2022-10-19T14:32+0300

yaşam

apple

apple tv

satış

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Teknoloji devi Apple, geçen aylarda üçüncü nesil Apple TV 4K'yi duyurmasının ardından Apple TV HD'nin satışını tamamen sonlandırdı.Ürün, firmanın çevrimiçi satış mağazasından kaldırıldı.2015'te piyasaya sürülen ürün, Siri desteği almasına rağmen 4K çözünürlük desteği sunamaması nedeniyle gözden düşmüştü.149 dolar fiyatla kullanıcılara sunulan Apple TV HD'nin müzik oynatabilme ve oyun oynayabilme özellikleri bulunuyordu. Bununla birlikte yeni Apple TV 4K'nin 64 gb'lık versiyonunda Ethernet ve Thread bağlantı desteği yer almıyor.Kullanıcılar, internet bağlantısı için 128 gb'lık versiyonu almak durumunda kalıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220816/apple-iphoneda-reklam-gostermeye-baslayacak-1059976412.html

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