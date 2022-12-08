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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/brent-petrolun-varil-fiyati-7777-dolar-1064333153.html
Brent petrolün varil fiyatı 77.77 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 77.77 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77.77 dolardan işlem görüyor. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T12:52+0300
2022-12-08T12:52+0300
avrupa'da enerji krizi
tavan fiyat
petrol
rusya
brent petrolün varil fiyatı
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Dün 80.49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77.17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.8 artarak 77.77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72.70 dolardan alıcı buldu.Fiyatlardaki yükselişte, küresel arz ve talep dengesizlikleri ile Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik atılan adımlar etkili oldu.Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 tedbirlerine karşı protestoların ardından salgın önlemleri gevşetilemeye devam ederken, son olarak bazı vakaların evde karantinaya girmesine yeşil ışık yakıldı.Japon ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha az küçüldüğüne yönelik haber akışı da fiyatları yukarı yönlü destekleyen bir unsur oldu.ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 200 bin varil azalarak 413 milyon 900 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 900 bin varil düşeceği yönündeydi.Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 2 milyon 100 bin varil azalışla 387 milyon varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 5 milyon 300 bin varil arttı ve 219 milyon 100 bin varil olarak kaydedildi.Öte yandan Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım ve tavan fiyat uygulamasının, ülkedeki ekonomik faaliyetleri önemli oranda azaltabilecek 'yeni ekonomik şoklar' olduğunu bildirdi.Brent petrolde teknik olarak 78.12 ile 78.35 dolar aralığının direnç, 77.52 ile 77.15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/rusya-disisleri-turkiye-kiyilarindaki-petrol-gemisi-bekleyisi-yuzunden-endiseliyiz-1064329411.html
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tavan fiyat, petrol, rusya, brent petrolün varil fiyatı
tavan fiyat, petrol, rusya, brent petrolün varil fiyatı

Brent petrolün varil fiyatı 77.77 dolar

12:52 08.12.2022
© AAOPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77.77 dolardan işlem görüyor.
Dün 80.49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77.17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.8 artarak 77.77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72.70 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, küresel arz ve talep dengesizlikleri ile Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik atılan adımlar etkili oldu.
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 tedbirlerine karşı protestoların ardından salgın önlemleri gevşetilemeye devam ederken, son olarak bazı vakaların evde karantinaya girmesine yeşil ışık yakıldı.
Japon ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha az küçüldüğüne yönelik haber akışı da fiyatları yukarı yönlü destekleyen bir unsur oldu.
ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 200 bin varil azalarak 413 milyon 900 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 900 bin varil düşeceği yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 2 milyon 100 bin varil azalışla 387 milyon varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 5 milyon 300 bin varil arttı ve 219 milyon 100 bin varil olarak kaydedildi.
Öte yandan Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım ve tavan fiyat uygulamasının, ülkedeki ekonomik faaliyetleri önemli oranda azaltabilecek 'yeni ekonomik şoklar' olduğunu bildirdi.
Brent petrolde teknik olarak 78.12 ile 78.35 dolar aralığının direnç, 77.52 ile 77.15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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