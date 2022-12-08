https://sputniknews.com.tr/20221208/bakan-ersoydan-hiranur-vakfi-aciklamasi-vakiflar-genel-mudurlugu-bir-mufettis-gorevlendirdi-1064334420.html

Bakan Ersoy'dan Hiranur Vakfı açıklaması: Vakıflar Genel Müdürlüğü bir müfettiş görevlendirdi

Bakan Ersoy'dan Hiranur Vakfı açıklaması: Vakıflar Genel Müdürlüğü bir müfettiş görevlendirdi

Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını evlendirmesine tepki gösteren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T13:09+0300

2022-12-08T13:09+0300

2022-12-08T13:09+0300

türkiye

türkiye

istismar

kültür ve turizm bakanlığı

vakıf

vakıflar genel müdürlüğü

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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin tepkiler sürüyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, olaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini söyledi ve şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20221208/fatih-altayli-elinde-kilicla-laik-cumhuriyete-mesaj-veren-diyanet-isleri-baskani-yine-sessiz-1064333335.html

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türkiye, istismar, kültür ve turizm bakanlığı, vakıf, vakıflar genel müdürlüğü