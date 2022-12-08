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Bakan Ersoy'dan Hiranur Vakfı açıklaması: Vakıflar Genel Müdürlüğü bir müfettiş görevlendirdi
Bakan Ersoy'dan Hiranur Vakfı açıklaması: Vakıflar Genel Müdürlüğü bir müfettiş görevlendirdi
Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını evlendirmesine tepki gösteren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T13:09+0300
2022-12-08T13:09+0300
türkiye
türkiye
istismar
kültür ve turizm bakanlığı
vakıf
vakıflar genel müdürlüğü
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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin tepkiler sürüyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, olaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini söyledi ve şunları ekledi:
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türkiye, istismar, kültür ve turizm bakanlığı, vakıf, vakıflar genel müdürlüğü
türkiye, istismar, kültür ve turizm bakanlığı, vakıf, vakıflar genel müdürlüğü

Bakan Ersoy'dan Hiranur Vakfı açıklaması: Vakıflar Genel Müdürlüğü bir müfettiş görevlendirdi

13:09 08.12.2022
© AAMehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını evlendirmesine tepki gösteren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor" dedi.
Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin tepkiler sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, olaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini söyledi ve şunları ekledi:
"Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor"
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