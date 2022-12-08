https://sputniknews.com.tr/20221208/fatih-altayli-elinde-kilicla-laik-cumhuriyete-mesaj-veren-diyanet-isleri-baskani-yine-sessiz-1064333335.html
Fatih Altaylı: Elinde kılıçla laik Cumhuriyet'e mesaj veren Diyanet İşleri Başkanı yine sessiz
Fatih Altaylı: Elinde kılıçla laik Cumhuriyet'e mesaj veren Diyanet İşleri Başkanı yine sessiz
Habertürk yazarı Fatih Altaylı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının cinsel istismara maruz bırakılmasına tepki... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T12:53+0300
2022-12-08T12:53+0300
2022-12-08T12:58+0300
türkiye
fatih altaylı
ismailağa vakfı
ismailağa cemaati
pedofili
diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında 'imam nikâhı ile evlendirilmesine' karşı Diyanet İşleri Başkanı'nın sessiz kaldığını belirterek, "Tıpkı milli bayramlarda ve 10 Kasımlarda olduğu gibi kamuflajları giyip araziye uymuş vaziyette. Evet, siz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş! Neredesiniz? Bu pislik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu pisliği yapanlar ve örtbas edenler hakkında fikriniz, zikriniz ne! Sizi ilgilendirmeyen her konuda ahkam kesmeyi pek seviyorsunuz da, doğrudan sizi ilgilendiren bu tarikat rezaleti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir konuşun da duyalım Ali Erbaş." diye yazdı.'Diyanet İşleri Bakanı'nın devlet işleri, magazin konularına girdiğini' kaydeden Altaylı köşe yazısında, "Sizi hiç ama hiç ilgilendirmeyen bir sanatçının sahne kıyafeti hakkında bile konuştunuz da, bu sapkın tarikat lideri ve bu sapkın tarikat ilişkileri hakkında niye tek kelam edemiyorsunuz! Suskunluğunuzun nedeni ne! Dilinizi kedi mi yedi!" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221208/ahmet-hakan-bu-sapiklikla-yuce-islamin-bagdasmayacaginin-alti-cizilmeli-1064325833.html
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fatih altaylı, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, pedofili, diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş
fatih altaylı, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, pedofili, diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş
Fatih Altaylı: Elinde kılıçla laik Cumhuriyet'e mesaj veren Diyanet İşleri Başkanı yine sessiz
12:53 08.12.2022 (güncellendi: 12:58 08.12.2022) Abone ol
Habertürk yazarı Fatih Altaylı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının cinsel istismara maruz bırakılmasına tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı da eleştiren Altaylı, "Elinde kılıçla laik Cumhuriyet'e mesaj veren Diyanet İşleri Başkanı yine sessiz" dedi.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında 'imam nikâhı ile evlendirilmesine' karşı Diyanet İşleri Başkanı'nın sessiz kaldığını belirterek, "Tıpkı milli bayramlarda ve 10 Kasımlarda olduğu gibi kamuflajları giyip araziye uymuş vaziyette. Evet, siz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş! Neredesiniz? Bu pislik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu pisliği yapanlar ve örtbas edenler hakkında fikriniz, zikriniz ne! Sizi ilgilendirmeyen her konuda ahkam kesmeyi pek seviyorsunuz da, doğrudan sizi ilgilendiren bu tarikat rezaleti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir konuşun da duyalım Ali Erbaş." diye yazdı.
'Diyanet İşleri Bakanı'nın devlet işleri, magazin konularına girdiğini'
kaydeden Altaylı köşe yazısında
, "Sizi hiç ama hiç ilgilendirmeyen bir sanatçının sahne kıyafeti hakkında bile konuştunuz da, bu sapkın tarikat lideri ve bu sapkın tarikat ilişkileri hakkında niye tek kelam edemiyorsunuz! Suskunluğunuzun nedeni ne! Dilinizi kedi mi yedi!
" ifadelerini kullandı.