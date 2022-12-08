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https://sputniknews.com.tr/20221208/ahmet-hakan-bu-sapiklikla-yuce-islamin-bagdasmayacaginin-alti-cizilmeli-1064325833.html
Ahmet Hakan'dan 'çocuk istismarı' tepkisi: 'Bu sapıklıkla İslam’ın bağdaşmayacağının altı çizilmeli'
Ahmet Hakan'dan 'çocuk istismarı' tepkisi: 'Bu sapıklıkla İslam’ın bağdaşmayacağının altı çizilmeli'
Ahmet Hakan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında 'dini nikah ile evlendirilmesi' ve cinsel... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, "İnsanlığımdan utandım. Tam bir pedofili vakası bu. Korkunç bir olay" dedi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221208/kilicdaroglundan-cocuk-istismari-tepkisi-bunun-sistemini-kuran-serefsizdir-1064321072.html
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türkiye, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, ismailağa derneği, ismailağa camii ilim ve hizmet vakfı, pedofili, hoca
türkiye, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, ismailağa derneği, ismailağa camii ilim ve hizmet vakfı, pedofili, hoca

Ahmet Hakan'dan 'çocuk istismarı' tepkisi: 'Bu sapıklıkla İslam’ın bağdaşmayacağının altı çizilmeli'

09:37 08.12.2022 (güncellendi: 09:40 08.12.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında 'dini nikah ile evlendirilmesi' ve cinsel istismara maruz bırakılmasına tepki gösterdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, "İnsanlığımdan utandım. Tam bir pedofili vakası bu. Korkunç bir olay" dedi.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, şu ifadeleri kullandı:
"Bu olayın dine, diyanete vereceği zararın önüne geçilmesinin yolu şuralardan geçiyor: İslami vakıflar ve dernekler, bu olay karşısında sesini yükseltmelidir. Diyanet, bu sapıklıkla hesaplaşmalıdır. Din adamları, bu konuda net bir tavır koymalıdır. Altı yaşındaki bir kız çocuğun evlendirilmeye kalkışılmasının dinle alakası olmadığı vurgulanmalı, bu sapıklıkla yüce İslam’ın bağdaşmayacağının altı çizilmeli. Kendilerine 'Müslümanım' diyenlerin, bu korkunç iddiaları mideleri bulanmadan okumaları, dinlemeleri mümkün değildir. Tutumlar da buna uygun olmalı."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu'ndan 'çocuk istismarı' tepkisi: Bunun sistemini kuran şerefsizdir
01:10
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