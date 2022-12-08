Ahmet Hakan'dan 'çocuk istismarı' tepkisi: 'Bu sapıklıkla İslam’ın bağdaşmayacağının altı çizilmeli'

"Bu olayın dine, diyanete vereceği zararın önüne geçilmesinin yolu şuralardan geçiyor: İslami vakıflar ve dernekler, bu olay karşısında sesini yükseltmelidir. Diyanet, bu sapıklıkla hesaplaşmalıdır. Din adamları, bu konuda net bir tavır koymalıdır. Altı yaşındaki bir kız çocuğun evlendirilmeye kalkışılmasının dinle alakası olmadığı vurgulanmalı, bu sapıklıkla yüce İslam’ın bağdaşmayacağının altı çizilmeli. Kendilerine 'Müslümanım' diyenlerin, bu korkunç iddiaları mideleri bulanmadan okumaları, dinlemeleri mümkün değildir. Tutumlar da buna uygun olmalı."