https://sputniknews.com.tr/20221208/abdurrahman-dilipak-suriyeye-kara-harekati-sikintili-terorun-ulke-icine-sicrama-riski-var-1064329103.html
Abdurrahman Dilipak: Suriye'ye kara harekatı sıkıntılı, terörün ülke içine sıçrama riski var
Abdurrahman Dilipak: Suriye'ye kara harekatı sıkıntılı, terörün ülke içine sıçrama riski var
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası kara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdurrahman Dilipak, kara harekatı düzenlemenin sıkıntılı... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T11:21+0300
2022-12-08T11:21+0300
2022-12-08T11:21+0300
politika
türkiye
suriye
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
operasyon
askeri operasyon
abdurrahman dilipak
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Haber Vakti yazarı Abdurrahman Dilipak, herkesin “Esad’la el sıkışılacak mı?” sorusunu sorduğunu belirterek “Peki bir sonrası adımda ne olacak? Herkesin kafası karışık. İddia o ki, Ankara görüşmeye hazır. Esad yanaşmıyor. Çünkü Esad cephesinde de belirsizlikler var. Rusya faktörü var. İran’ı, Hizbullah'ı ne yapacaksınız? Şam’a gidip Ümeyye Camii’nde namaz kılamadık da, dün olanları ve bundan sonra olacakları insanlara nasıl anlatacağız” dedi.Suriye’ye kara harekatı düzenlemenin sıkıntılı olacağının terörün Türkiye’ye sıçma riski bulunduğunu ifade eden Dilipak bugün kaleme aldığı yazısına şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221208/abd-basini-cia-direktoru-turkiyenin-suriye-operasyonuna-itiraz-etti-1064325009.html
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türkiye, suriye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon, askeri operasyon, abdurrahman dilipak
türkiye, suriye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon, askeri operasyon, abdurrahman dilipak
Abdurrahman Dilipak: Suriye'ye kara harekatı sıkıntılı, terörün ülke içine sıçrama riski var
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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası kara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdurrahman Dilipak, kara harekatı düzenlemenin sıkıntılı olacağının ve terörün Türkiye’ye sıçma riski bulunduğunu ifade etti.
Haber Vakti yazarı Abdurrahman Dilipak, herkesin “Esad’la el sıkışılacak mı?” sorusunu sorduğunu belirterek “Peki bir sonrası adımda ne olacak? Herkesin kafası karışık. İddia o ki, Ankara görüşmeye hazır. Esad yanaşmıyor. Çünkü Esad cephesinde de belirsizlikler var. Rusya faktörü var. İran’ı, Hizbullah'ı ne yapacaksınız? Şam’a gidip Ümeyye Camii’nde namaz kılamadık da, dün olanları ve bundan sonra olacakları insanlara nasıl anlatacağız” dedi.
Suriye’ye kara harekatı düzenlemenin sıkıntılı olacağının terörün Türkiye’ye sıçma riski bulunduğunu ifade eden Dilipak bugün kaleme aldığı yazısına
şöyle devam etti:
"Türkiye’de belirlediği hedefleri vurmak istiyorsa, 20 Km sınır şeridinde etkin vuruş yapacak Fırtına topları var. Bölgedeki askeri varlığından da aynı şekilde vuruş gücü var. SİHA'lar var. Hava harekatları söz konusu. Kara harekatı sıkıntılı. Hem bir bataklık söz konusu, hem de terörün ülke içine sıçraması riski var. Sahi Beşar Esad'la bir araya gelip başka neler yapılacak? İŞİD/DAEŞ’e mi operasyon yapılacak. Suriye’de aktif ve 2020 sonrası daha pasif konumda 20 kadar direniş örgütü var. Onlar ne olacak? Yani Suriye’deki kontrol dışı unsurlar tasfiye edilip, Türkiye yıkmak istediği rejimi tehdit eden unsurları tasfiye ederek tekrar Suriye rejiminin ülkeye hakim olması için görev mi üslenecek? Peki bu oldu diyelim, sonra Türkiye Suriye’den geri çekilip, içimizdeki göçmenleri tekrar Suriye’ye mi göndereceğiz. ABD, Rusya, İran, İngiltere, Fransa ülkede kalmaya devam edecek mi? Ülkede bundan sorun olmayacağını nasıl garanti edeceğiz. Tekrar olaylar başlarsa, “ne haliniz varsa görün” diye sınırlarımızı kapatıp kendi işimize mi bakacağız? İlk düğmeyi İsrail iliğine geçirince rota şaştı, o istikamete sapınca diğerleri arkadan geldi ve gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan, BAE derken Sisi sonrası şimdi sıra geldi, Suriye’ye.”