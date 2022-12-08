https://sputniknews.com.tr/20221208/abd-basini-cia-direktoru-turkiyenin-suriye-operasyonuna-itiraz-etti-1064325009.html

ABD basını: CIA Direktörü Türkiye’nin Suriye operasyonuna itiraz etti

ABD basını: CIA Direktörü Türkiye’nin Suriye operasyonuna itiraz etti

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası kara operasyonu gündemdeki yerini korurken, operasyona karşı seslerin yükseldiği ABD’de bu defa istihbarat kurumu... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T08:56+0300

2022-12-08T08:56+0300

2022-12-08T08:56+0300

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Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekatını sürdüren ve kara harekatı sinyali veren Türkiye’nin adımları, ABD’de de yakından takip ediliyor. ABD'nin önde gelen yayın organlarından Axios'un haberine göre, Türkiye'nin olası kara operasyonuna bir itiraz da Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) geldi. CIA Direktörü William Burns'ün MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüşerek Suriye'ye yönelik hava operasyonuna sert tepki gösterdiği, bu durumun bölgedeki ABD askerlerini riske attığı uyarısında bulunduğu belirtildi.‘ABD askerlerine yakın bölge vuruldu'İki ABD'li kaynağa dayandırılan habere göre, Suriye'nin kuzeyinde omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ni destekleyen veren ve yaklaşık 900 askeri bulunan ABD, Türkiye'nin kara harekatı başlatma ihtimalinden endişeli. Bir kaynak, Türkiye'nin geçen hafta düzenlediği hava saldırılarında ABD askerlerinin çok yakınındaki bir bölgenin vurulduğunu, bunun üzerine CIA Direktörü Burns'ün Hakan Fidan'ı aradığını belirtti.Bir süredir Türkiye'ye karşı ABD'den daha fazla yardım isteyen Demokratik Suriye Güçleri elebaşı Mazlum Abdi de Axios'a yaptığı açıklamada, ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara harekatı emri vermesini engelleme konusunda “ahlaki bir sorumluluğu” olduğunu savundu.Dün Washington Post’a konuşan üç ABD’li yetkili, Türkiye’nin Suriye’ye kara operasyonunu bu ay başlatabileceğini söylemişti. Kaynaklar, bu durumun Suriye’deki ABD’lileri ve bölgede istikrarı riske atacağını savunurken, ABD ordu sözcülerinden Joseph Buccino da “Böyle bir adımın Suriye’de zor kazanılan güvenlik ve istikrarı tehlikeye düşürmesinden endişeliyiz” demişti.Washington Post, ABD’nin Türkiye’yle artan gerilime rağmen Demokratik Suriye Güçleri’yle iş birliğini artıracağını da yazmıştı.

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