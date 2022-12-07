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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz saldırıya uğradığı anı anlattı: 'Arkamı döndüm bıçağı çekti'
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz saldırıya uğradığı anı anlattı: 'Arkamı döndüm bıçağı çekti'
Parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz saldırı anını anlattı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T21:38+0300
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öztürk yılmaz
türkiye
bıçaklı saldırı
yenilik partisi
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Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yenilik Partisi Genel Başkan Yılmaz, olay anını anlattığı videoda, bıçaklı saldırıda bulunan kişinin Tuzlucalı olduğunu, İstanbul Küçükçekmece'de oturduğunu söylediğini aktardı.Kişinin kendisiyle tanışmaktan büyük onur duyduğunu söylediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221207/egm--yenilik-partisi-genel-baskani-ozturk-yilmazi-bicakla-yaralayan-zanli-boluda-yakalandi-1064312331.html
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öztürk yılmaz, bıçaklı saldırı, yenilik partisi
öztürk yılmaz, bıçaklı saldırı, yenilik partisi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz saldırıya uğradığı anı anlattı: 'Arkamı döndüm bıçağı çekti'

21:38 07.12.2022 (güncellendi: 21:43 07.12.2022)
© FotoğrafÖztürk Yılmaz
Öztürk Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© Fotoğraf
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Parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz saldırı anını anlattı.
Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yenilik Partisi Genel Başkan Yılmaz, olay anını anlattığı videoda, bıçaklı saldırıda bulunan kişinin Tuzlucalı olduğunu, İstanbul Küçükçekmece'de oturduğunu söylediğini aktardı.
Kişinin kendisiyle tanışmaktan büyük onur duyduğunu söylediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Konuştuk beş dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. İsterseniz size bir kahve ikram edeyim dedim. 'Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum' dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı. Kaçarken peşine düştüm. Arkadaşlarımız da peşine düştü, iki bayan arkadaşımız vardı. Ondan sonra da kaçtı, gitti. Olay bu."

Öztürk Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
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