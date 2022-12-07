https://sputniknews.com.tr/20221207/egm--yenilik-partisi-genel-baskani-ozturk-yilmazi-bicakla-yaralayan-zanli-boluda-yakalandi-1064312331.html
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a saldıran zanlı yakalandı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a saldıran zanlı yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlının yakalandığını açıkladı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T20:00+0300
2022-12-07T20:00+0300
2022-12-07T20:12+0300
emniyet genel müdürlüğü (egm)
öztürk yılmaz
türkiye
bıçaklı saldırı
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EGM, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen Serhat K. isimli kişinin yakalandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221207/yenilik-partisi-lideri-ozturk-yilmaza-bicakli-saldiri-1064307177.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), öztürk yılmaz, bıçaklı saldırı
emniyet genel müdürlüğü (egm), öztürk yılmaz, bıçaklı saldırı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a saldıran zanlı yakalandı
20:00 07.12.2022 (güncellendi: 20:12 07.12.2022) Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlının yakalandığını açıkladı.
EGM, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen Serhat K. isimli kişinin yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.