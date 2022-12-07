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Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı
Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T17:25+0300
2022-12-07T17:32+0300
politika
öztürk yılmaz
bıçaklı saldırı
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Olay Öztürk Yılmaz'ın Ankara'daki ofisinde meydana geldi. Bir partili olduğu ifade edilen saldırgan, Öztürk Yılmaz ile makam odasında bir araya geldi.15 dakikalık görüşme sonrasında içeriden gelen gürültü sesleri üzerine Öztürk'ün sekreteri odaya girdi.Sağ bacağından iki bıçak darbesi alan Öztürk hastaneye kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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öztürk yılmaz, bıçaklı saldırı
öztürk yılmaz, bıçaklı saldırı

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı

17:25 07.12.2022 (güncellendi: 17:32 07.12.2022)
© FotoğrafÖztürk Yılmaz
Öztürk Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© Fotoğraf
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı.
Olay Öztürk Yılmaz'ın Ankara'daki ofisinde meydana geldi. Bir partili olduğu ifade edilen saldırgan, Öztürk Yılmaz ile makam odasında bir araya geldi.
© FotoğrafÖztürk Yılmaz
Öztürk Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
Öztürk Yılmaz
© Fotoğraf
15 dakikalık görüşme sonrasında içeriden gelen gürültü sesleri üzerine Öztürk'ün sekreteri odaya girdi.
Sağ bacağından iki bıçak darbesi alan Öztürk hastaneye kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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