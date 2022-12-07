https://sputniknews.com.tr/20221207/yenilik-partisi-lideri-ozturk-yilmaza-bicakli-saldiri-1064307177.html

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T17:25+0300

2022-12-07T17:25+0300

2022-12-07T17:32+0300

politika

öztürk yılmaz

bıçaklı saldırı

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Olay Öztürk Yılmaz'ın Ankara'daki ofisinde meydana geldi. Bir partili olduğu ifade edilen saldırgan, Öztürk Yılmaz ile makam odasında bir araya geldi.15 dakikalık görüşme sonrasında içeriden gelen gürültü sesleri üzerine Öztürk'ün sekreteri odaya girdi.Sağ bacağından iki bıçak darbesi alan Öztürk hastaneye kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Sputnik Türkiye

öztürk yılmaz, bıçaklı saldırı