https://sputniknews.com.tr/20221207/villarrealden-tffye-tesekkur-1064318748.html
Villarreal'den TFF'ye teşekkür
Villarreal'den TFF'ye teşekkür
Kulüpler Birliği Vakfı ve La Liga iş birliğinde düzenlenen Dostluk Turnuvası'na katılan İspanya'nın Villarreal Kulübü, kendilerini Riva'da ağırlayan Türkiye... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T23:33+0300
2022-12-07T23:33+0300
2022-12-07T23:33+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
villareal futbol kulübü
galatasaray
dostluk maçı
teşekkür
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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuva süresince TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde konaklayan Villarreal'in futbol direktörü Miguel Angel Tena, dönüş yolculuğu öncesi TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya geldi.Miguel Angel Tena, başta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu olmak üzere, ev sahipliği ve gösterilen misafirperverlikten dolayı kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.Buluşmada Kadir Kardaş, Tena'ya A Milli Takım forması verdi. Tena da İspanya kulübünün simgesi olan sarı denizaltı, forma ve flama takdim etti.
https://sputniknews.com.tr/20221206/galatasaray-dostluk-turnuvasinin-son-macinda-villarreale-yenildi-1064268559.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), villareal futbol kulübü, galatasaray, dostluk maçı, teşekkür
türkiye futbol federasyonu (tff), villareal futbol kulübü, galatasaray, dostluk maçı, teşekkür
Villarreal'den TFF'ye teşekkür
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Kulüpler Birliği Vakfı ve La Liga iş birliğinde düzenlenen Dostluk Turnuvası'na katılan İspanya'nın Villarreal Kulübü, kendilerini Riva'da ağırlayan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) özel olarak teşekkür etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuva süresince TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde konaklayan Villarreal'in futbol direktörü Miguel Angel Tena, dönüş yolculuğu öncesi TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya geldi.
Miguel Angel Tena, başta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu olmak üzere, ev sahipliği ve gösterilen misafirperverlikten dolayı kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.
Buluşmada Kadir Kardaş, Tena'ya A Milli Takım forması verdi. Tena da İspanya kulübünün simgesi olan sarı denizaltı, forma ve flama takdim etti.