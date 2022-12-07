https://sputniknews.com.tr/20221207/villarrealden-tffye-tesekkur-1064318748.html

Villarreal'den TFF'ye teşekkür

Villarreal'den TFF'ye teşekkür

Kulüpler Birliği Vakfı ve La Liga iş birliğinde düzenlenen Dostluk Turnuvası'na katılan İspanya'nın Villarreal Kulübü, kendilerini Riva'da ağırlayan Türkiye... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T23:33+0300

2022-12-07T23:33+0300

2022-12-07T23:33+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

villareal futbol kulübü

galatasaray

dostluk maçı

teşekkür

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuva süresince TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde konaklayan Villarreal'in futbol direktörü Miguel Angel Tena, dönüş yolculuğu öncesi TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya geldi.Miguel Angel Tena, başta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu olmak üzere, ev sahipliği ve gösterilen misafirperverlikten dolayı kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.Buluşmada Kadir Kardaş, Tena'ya A Milli Takım forması verdi. Tena da İspanya kulübünün simgesi olan sarı denizaltı, forma ve flama takdim etti.

https://sputniknews.com.tr/20221206/galatasaray-dostluk-turnuvasinin-son-macinda-villarreale-yenildi-1064268559.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), villareal futbol kulübü, galatasaray, dostluk maçı, teşekkür