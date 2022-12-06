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Galatasaray, Dostluk Turnuvası'nın son maçında Villarreal'e yenildi
Galatasaray, Dostluk Turnuvası'nın son maçında Villarreal'e yenildi
Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga tarafından düzenlenen Dostluk Turnuvası'nın son maçında Galatasaray, İspanya temsilcisi Villarreal'e 4-3 mağlup oldu. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T23:23+0300
2022-12-06T23:23+0300
spor
galatasaray
villareal futbol kulübü
maç
yenilgi
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Galatasaray ve Villareal, Dostluk Turnuvası adıyla düzenlenen organizasyonun son maçında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 22. dakikada Villlarreal 1-0 öne geçti. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Coquelin'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.28. dakikada Villarreal skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mojica'nın şutunda meşin yuvarlak barajı geçerek filelere gitti.32. dakikada İspanyol ekibinin üçüncü golü geldi. Coquelin'in kendi yarı alanından attığı pas sonrası ceza sahasına yönelen Mojica, düzgün bir vuruşla golünü attı: 0-342. dakikada Galatasaray farkı 2'ye indirdi. Sol taraftan Yusuf Demir'in kullandığı köşe vuruşunda Gomis, ceza sahası içinde kafayla topu ağlara gönderdi:1-344. dakikada Villarreal dördüncü golünü buldu. Ceza sahasından paslaşarak çıkmaya çalışan Galatasaray'da Van Aanholt'un hatalı geri pasında araya giren Mojica, kaleci Okan'dan önce topu kaparak takım arkadaşına aktardı, Pascual meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-4Karşılaşmanın ilk yarısı, İspanya temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.54. dakikada Boey'in sağ taraftan yerden sert ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mata'nın ceza sahası içinden şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.58. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Özgür Baran Aksaka'nın ortaladığı topa Abdülkerim Bardakcı kafayla vurarak filelere gönderdi: 2-490+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Caner Doğan'a ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. 90+4. dakikada topun başına geçen Baran Demiroğlu, penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu belirledi: 3-4.
https://sputniknews.com.tr/20221204/dostluk-turnuvasinda-fenerbahce-villarreali-yendi-1064132783.html
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galatasaray, villareal futbol kulübü, maç, yenilgi
galatasaray, villareal futbol kulübü, maç, yenilgi

Galatasaray, Dostluk Turnuvası'nın son maçında Villarreal'e yenildi

23:23 06.12.2022
© AAKulüpler Birliği Vakfı ile La Liga tarafından düzenlenen Dostluk Turnuvası'nın son maçında Galatasaray, İspanya temsilcisi Villarreal'e 4-3 mağlup oldu.
Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga tarafından düzenlenen Dostluk Turnuvası'nın son maçında Galatasaray, İspanya temsilcisi Villarreal'e 4-3 mağlup oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga tarafından düzenlenen Dostluk Turnuvası'nın son maçında Galatasaray, İspanya temsilcisi Villarreal'e 4-3 mağlup oldu.
Galatasaray ve Villareal, Dostluk Turnuvası adıyla düzenlenen organizasyonun son maçında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
22. dakikada Villlarreal 1-0 öne geçti. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Coquelin'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
28. dakikada Villarreal skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mojica'nın şutunda meşin yuvarlak barajı geçerek filelere gitti.
32. dakikada İspanyol ekibinin üçüncü golü geldi. Coquelin'in kendi yarı alanından attığı pas sonrası ceza sahasına yönelen Mojica, düzgün bir vuruşla golünü attı: 0-3
42. dakikada Galatasaray farkı 2'ye indirdi. Sol taraftan Yusuf Demir'in kullandığı köşe vuruşunda Gomis, ceza sahası içinde kafayla topu ağlara gönderdi:1-3
44. dakikada Villarreal dördüncü golünü buldu. Ceza sahasından paslaşarak çıkmaya çalışan Galatasaray'da Van Aanholt'un hatalı geri pasında araya giren Mojica, kaleci Okan'dan önce topu kaparak takım arkadaşına aktardı, Pascual meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-4
Karşılaşmanın ilk yarısı, İspanya temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
54. dakikada Boey'in sağ taraftan yerden sert ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mata'nın ceza sahası içinden şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
58. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Özgür Baran Aksaka'nın ortaladığı topa Abdülkerim Bardakcı kafayla vurarak filelere gönderdi: 2-4
90+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Caner Doğan'a ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. 90+4. dakikada topun başına geçen Baran Demiroğlu, penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu belirledi: 3-4.
Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı'nın işbirliği yaptığı LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında İspanya'nın Villarreal ekibini 2-1 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
SPOR
Dostluk Turnuvası'nda Fenerbahçe, Villarreal'i yendi
4 Aralık, 00:42
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