https://sputniknews.com.tr/20221204/dostluk-turnuvasinda-fenerbahce-villarreali-yendi-1064132783.html

Dostluk Turnuvası'nda Fenerbahçe, Villarreal'i yendi

Dostluk Turnuvası'nda Fenerbahçe, Villarreal'i yendi

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı'nın işbirliği yaptığı LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında İspanya'nın Villarreal ekibini 2-1... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T00:42+0300

2022-12-04T00:42+0300

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spor

villarreal

fenerbahçe

dostluk maçı

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24. dakikada Villarreal 1-0 öne geçti. Mojica'nın pasıyla sağdan hareketlenen Collado'nun ceza sahasına yaptığı ortada, kale sahası önünde Capoue gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.28. dakikada Capoue'nin pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Quintero, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.29. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Serdar Dursun ceza sahasında Cuenca'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret etti. 31'inci dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, topu filelerle buluşturarak skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.58. dakikada Serdar Dursun'un ceza yayının sol tarafından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szalai'nin uzun ortasında ceza sahasında Mert Hakan Yandaş, topu kafayla Joshua King'e indirdi. Joshua King, penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında da bir diğer İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.

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villarreal, fenerbahçe, dostluk maçı