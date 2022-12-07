https://sputniknews.com.tr/20221207/turkiye-ile-rusya-arasindaki-siyasi-istisareler-8-9-aralikta-yapilacak-1064304819.html
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler 8-9 Aralık’ta yapılacak
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler 8-9 Aralık’ta yapılacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul’a gelecek. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T16:10+0300
2022-12-07T16:10+0300
2022-12-07T16:10+0300
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında 8 ve 9 Aralık’ta yapılacak.İstanbul’da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221207/cavusogludan-f-16-aciklamasi-bir-an-once-nihayete-ulasmasi-gerekiyor-1064289326.html
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türkiye, rusya, sedat önal
türkiye, rusya, sedat önal
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler 8-9 Aralık’ta yapılacak
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul’a gelecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında 8 ve 9 Aralık’ta yapılacak.
İstanbul’da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.