https://sputniknews.com.tr/20221207/cavusogludan-f-16-aciklamasi-bir-an-once-nihayete-ulasmasi-gerekiyor-1064289326.html
Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: 'Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor'
Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: 'Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, F-16 konusunda "Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor" açıklamasında bulundu. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T12:29+0300
2022-12-07T12:29+0300
2022-12-07T13:23+0300
türkiye
dışişleri bakanı
mevlüt çavuşoğlu
rusya
abd
f-16
tahıl
tahıl sevkiyatı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu, F-16'lar konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "ABD yönetiminin F-16 konusunda desteğinin tam olduğunu kendi açıklamalarında da gördük. Bizimle ikili görüşmelerinde de bunu sürekli vurguladılar. Bunun NATO ve ittifak için de faydalı olduğunu söylemişlerdi. En son sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile Bali’deki görüşmesinde, Biden F-16 konusunda yönetimin desteğinin tam olduğunu söylemişti. Tabii Kongre’nin de burada rolü önemli. Olumlu bir gelişme, biz bunu olumlu karşılıyoruz. Bunun bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor. Yasanın da onaylanması gerekiyor. F-16 alımımız ve de mevcutların modernizasyonun da artık prosedür olarak tamamlanması gerekiyor. Bu herkesin yararına. Herhangi bir şarta bağlı olduğu zaman almamızın bir anlamı olmadığını da daha önce söylemiştik. " ifadelerine yer verdi.'Rusya ile angajmanımız devam ediyor'Rusya ile yaşanan sürece de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile de bu süreçte angajmanımız devam ediyor. Tahıl koridoru ve Ukrayna konusunda ikili görüşmelerimiz söz konusu. Suriye konusu da bu görüşmeler içine dahil ediliyor. Libya dahil bölgesel konularda açık bir şekilde aynı tarafta yer almadık ancak çözüm için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221204/msb-tahil-koridorundan-tasinan-tahil-miktari-13-milyon-tonu-gecti-1064142262.html
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dışişleri bakanı, mevlüt çavuşoğlu, rusya, abd, f-16, tahıl, tahıl sevkiyatı
dışişleri bakanı, mevlüt çavuşoğlu, rusya, abd, f-16, tahıl, tahıl sevkiyatı
Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: 'Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor'
12:29 07.12.2022 (güncellendi: 13:23 07.12.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, F-16 konusunda "Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, F-16'lar konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "ABD yönetiminin F-16 konusunda desteğinin tam olduğunu kendi açıklamalarında da gördük. Bizimle ikili görüşmelerinde de bunu sürekli vurguladılar. Bunun NATO ve ittifak için de faydalı olduğunu söylemişlerdi. En son sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile Bali’deki görüşmesinde, Biden F-16 konusunda yönetimin desteğinin tam olduğunu söylemişti. Tabii Kongre’nin de burada rolü önemli. Olumlu bir gelişme, biz bunu olumlu karşılıyoruz. Bunun bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor. Yasanın da onaylanması gerekiyor. F-16 alımımız ve de mevcutların modernizasyonun da artık prosedür olarak tamamlanması gerekiyor. Bu herkesin yararına. Herhangi bir şarta bağlı olduğu zaman almamızın bir anlamı olmadığını da daha önce söylemiştik. " ifadelerine yer verdi.
'Rusya ile angajmanımız devam ediyor'
Rusya ile yaşanan sürece de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile de bu süreçte angajmanımız devam ediyor. Tahıl koridoru ve Ukrayna konusunda ikili görüşmelerimiz söz konusu. Suriye konusu da bu görüşmeler içine dahil ediliyor. Libya dahil bölgesel konularda açık bir şekilde aynı tarafta yer almadık ancak çözüm için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.